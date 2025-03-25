Без «fucking idiot» Україні буде значно гірше. І ще чотири висновки зі зливу секретного чату топпосадовців США на The Atlantic

Адміністрація Дональда Трампа – глибоко меркантильна, рішуче налаштована на примус Європи платити за оборону, а один із прийнятних для України членів команди може втратити посаду. Forbes Ukraine про головні висновки й наслідки скандалу, в якому опинилися чи не всі ключові люди з команди Трампа через витік секретної інформації до головного редактора The Atlantic

У США гримить скандал. Головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував, на перший погляд, неймовірну історію, як його випадково запросили до чату в Signal, в якому топи команди президента США Дональда Трампа планували воєнну операцію проти єменських хуситів. Останні вже півтора року ускладнюють судноплавство Червоним морем та Суецьким каналом.

Голдберг стверджує, що його без пояснень додав до чату радник із нацбезпеки США Майк Волц. Обговорювані в чаті плани справдились у реальності. Пізніше низка високопосадовців підтвердила Голдбергу справжність чату, хоча в розпал скандалу міністр оборони Піт Гегсет заперечив, що в переписці обговорювали воєнні плани.