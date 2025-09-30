Мінекономіки надало перший грант на відновлення переробного бізнесу після обстрілів, інформує пресслужба відомства. Гроші отримало підприємство у Дніпрі.

Деталі

Підприємство-виробник чаю у Дніпрі, яке втратило виробничі потужності через влучання ворожого дрона, отримає кошти на закупівлю та монтаж нового обладнання.

Сума допомоги не уточнюється, проте за умовами програми постраждалі підприємства можуть отримати до 16 млн грн на нове обладнання й відбудову виробництва.

У межах нової хвилі програми затверджено 13 грантів на 59,5 млн грн для розвитку переробних підприємств. Серед отримувачів – виробники меблів, БпЛА, продуктів, будматеріалів тощо. Загалом із початку року схвалено 280 грантів на 1,4 млрд грн.

Контекст

7 липня Кабмін схвалив оновлену програму «Гранти для переробних підприємств», додавши до неї можливість отримання грантів на відновлення бізнесу, постраждалого від російських обстрілів.

Гранти для переробних підприємств можна використати на закупівлю, доставку та запуск обладнання, відновлення постраждалих потужностей, а також R&D для нової продукції. Підприємства, що вирощують багаторічні культури та зареєстровані в ДАР, можуть отримати грант на післяурожайне обладнання.

Програма діє на умовах співфінансування: стандарт – 50/50, з українським обладнанням – 70/30, для прифронтових, деокупованих територій, БпЛА, друкарень – 80/20.

Максимальна сума гранту: на розвиток – до 8 млн грн, на відновлення – до 16 млн грн. Але не більше фактично підтверджених збитків.

Для грантів на відновлення діють стандартні вимоги: створення щонайменше 5 робочих місць і повернення суми гранту через сплату податків протягом трьох років. Після виконання умов – можливість повторної участі через три роки. Подати заявку можна онлайн через «Дію», а рішення ухвалюватиметься упродовж місяця.