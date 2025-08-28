Унаслідок масованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждали офіси кількох організацій та компаній у центрі столиці, зокрема British Council Ukraine, книгарні Readeat, коворкінг-простору Fractal та головного офісу Банку Кредит Дніпро.

Деталі

Офіс British Council Ukraine зазнав значних пошкоджень і залишатиметься зачиненим для відвідувачів до подальшого повідомлення. Організація, яка розвиває культурні та освітні зв’язки між Україною та Великою Британією, повідомила, що продовжує роботу з партнерами в галузях освіти та культури, попри можливі затримки з відповідями.

Книгарня Readeat, за словами її власника Дмитра Феліксова, зазнала незначних пошкоджень – вибило шибки, а приміщення, обладнання та книжки припали пилом і брудом.

Коворкінг-простір LIFT99co, де розташований офіс компанії Fractal, також постраждав від атаки. Засновник Netpeak Group Артем Бородатюк повідомив, що вибуховою хвилею вибило вікна, пошкоджено меблі та техніку. За його словами, основні збитки поніс власник простору, естонський підприємець Рагнар Сас. Бородатюк наголосив, що це вже другий випадок пошкодження їхніх офісів – раніше постраждав офіс у Харкові. Крім того, від атаки постраждали офіси Endeavor Ukraine, глобальної спільноти підтримки підприємців, та Mission Possible, акселераційної програми для стартапів, повідомив їхній керуючий директор Святослав Святненко.

Офіс Fractal Фото: Артем Бородатюк

Головний офіс Банку Кредит Дніпро також зазнав пошкоджень внаслідок обстрілу. Пресслужба банку повідомила, що постраждали сусідні житлові будинки, навчальні заклади та офіси компаній. Банк співпрацює з відповідними службами для оцінки збитків і надання допомоги мешканцям. Усі системи та відділення, окрім відділення на вул. Жилянській, 32, працюють у штатному режимі. Банківські послуги залишаються доступними через мобільний додаток FreeBank та клієнт-банк для бізнес-клієнтів.

Контекст

У ніч на 28 серпня Росія здійснила масований удар по Україні, застосувавши 629 засобів повітряного нападу, зокрема ударні БПЛА, ракети повітряного та наземного базування. Силами протиповітряної оборони України знищено 589 із них.

Унаслідок атаки на Київ загинули щонайменше 16 осіб, серед них одна дитина, десятки людей отримали поранення. Під час обстрілу столиці постраждали дві будівлі Головного управління Державної податкової служби, а також будівлі, в яких розташовані офіси кількох компаній. Крім того, зазнав пошкоджень новий медичний центр «Добробут» на вул. Антоновича, 40. Через ці пошкодження центр тимчасово не працюватиме 28 серпня.

Також внаслідок ворожої атаки було пошкоджено одне з відділень «Укрпошти». Генеральний директор компанії Ігор Смілянський зазначив, що через безпекову ситуацію в Херсоні можливі затримки з доставкою.