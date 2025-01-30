Російський мільярдер Керімов володів часткою в SpaceX Маска після запровадження санкцій США – Bloomberg

Російський мільярдер Сулейман Керімов володів часткою SpaceX через траст Heritage Trust з 2017 року, пише Bloomberg із посиланням на чотири джерела, включаючи двох колишніх високопосадовців національної безпеки США. За їхніми словами, початково траст володів приблизно 1% SpaceX, попри запровадження санкцій США проти олігарха.

Ключові факти

За словами джерел, компанія Citigroup керувала Heritage Trust, що базується в Делавері, і вирішила, що немає потреби блокувати активи трасту після того, як у 2018 році Сулейман Керімов потрапив під санкції Міністерства фінансів США у відповідь на «зловмисну діяльність Росії по всьому світу». Дії Міністерства фінансів були спрямовані на блокування його активів та запобігання веденню ним бізнесу з американськими компаніями.

Citigroup Inc., яка займалася адмініструванням Heritage Trust, звернулася за вказівками до Міністерства фінансів і вирішила, що немає необхідності блокувати траст і повʼязані з ним організації після санкції проти Керімова, і траст продовжив роботу, за словами джерела.

Через чотири роки, у червні 2022 року, Казначейство заблокувало траст на $1 млрд, який, був створений у 2017 році для активів Керімова в США.

За словами двох людей, частка у SpaceX вже була продана до заходів Казначейства. Про колишню частку трасту в компанії, яку очолює Маск, раніше не повідомлялося.

Ці дані свідчать про перешкоди, які заплутані фінансові мережі створюють спробам США підтримувати санкції. Вони також порушують питання щодо роботи Citigroup, міжнародного банківського гіганта, який зараз перебуває під слідством Міністерства юстиції у звʼязку з його відносинами з Heritage Trust.

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Контекст

Маск, найбагатша людина у світі, став одним із найвпливовіших радників президента Дональда Трампа. Його соціальна медіа-платформа X і супутниковий бізнес Starlink компанії SpaceX зробили його все більш впливовим геополітичним гравцем. Маск піддався пильній увазі через свої неодноразові контакти з Москвою і ймовірні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним.

Казначейство може штрафувати компанії, які порушують санкції, усвідомлюють вони це чи ні, а в деяких випадках Міністерство юстиції може порушити кримінальну справу.

З того часу, як Казначейство заблокувало Heritage Trust у 2022 році, влада продовжує знаходити все більше американських компаній, в які інвестував траст, кажуть джерела.

58-річний Керімов є 17-м найбагатшим росіянином за версією індексу мільярдерів Bloomberg, де він посідає 282-е місце у загальному рейтингу з чистим капіталом близько $9,9 млрд. Член верхньої палати російського парламенту, Керімов заробив свій статок, купуючи частки в російських компаніях, у тому числі в банківській сфері, енергетиці та гірничодобувній промисловості, іноді використовуючи кредити державних банків. Європейський союз ввів санкції проти Керімова у 2022 році та назвав його частинок внутрішнього кола олігархів, близьких до Путіна.

У квітні 2018 року, США ввели санкції проти Керімова, заморозивши його активи та заборонивши транзакції США з ним у рамках широкомасштабних дій адміністрації Трампа щодо притягнення російських чиновників та олігархів до відповідальності за ймовірне отримання прибутку від корупції та агресії РФ.

У квітні 2022 року США конфіскували суперяхту Amadea, яку Керімов контролює через низку підставних компаній. Право власності на судно вартістю $300 млн є предметом справи у федеральному суді Манхеттена.

Казначейство також запровадило санкції у 2022 році щодо кількох членів сімʼї та партнерів Керімова, включаючи дружину Керімова, двох дочок, одного сина та двох племінників. Інший племінник є бенефіціаром Heritage Trust, повідомило Казначейство. Засновником Heritage Trust є Кунча Керімова, яка є матірʼю бізнесмена.