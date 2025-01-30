Російський мільярдер Керімов володів часткою в SpaceX Маска після запровадження санкцій США – Bloomberg

Російський мільярдер Сулейман Керімов володів часткою SpaceX через траст Heritage Trust з 2017 року, пише Bloomberg із посиланням на чотири джерела, включаючи двох колишніх високопосадовців національної безпеки США. За їхніми словами, початково траст володів приблизно 1% SpaceX, попри запровадження санкцій США проти олігарха.
Ключові факти
- За словами джерел, компанія Citigroup керувала Heritage Trust, що базується в Делавері, і вирішила, що немає потреби блокувати активи трасту після того, як у 2018 році Сулейман Керімов потрапив під санкції Міністерства фінансів США у відповідь на «зловмисну діяльність Росії по всьому світу». Дії Міністерства фінансів були спрямовані на блокування його активів та запобігання веденню ним бізнесу з американськими компаніями.
- Citigroup Inc., яка займалася адмініструванням Heritage Trust, звернулася за вказівками до Міністерства фінансів і вирішила, що немає необхідності блокувати траст і повʼязані з ним організації після санкції проти Керімова, і траст продовжив роботу, за словами джерела.
- Через чотири роки, у червні 2022 року, Казначейство заблокувало траст на $1 млрд, який, був створений у 2017 році для активів Керімова в США.
- За словами двох людей, частка у SpaceX вже була продана до заходів Казначейства. Про колишню частку трасту в компанії, яку очолює Маск, раніше не повідомлялося.
- Ці дані свідчать про перешкоди, які заплутані фінансові мережі створюють спробам США підтримувати санкції. Вони також порушують питання щодо роботи Citigroup, міжнародного банківського гіганта, який зараз перебуває під слідством Міністерства юстиції у звʼязку з його відносинами з Heritage Trust.
Контекст
Маск, найбагатша людина у світі, став одним із найвпливовіших радників президента Дональда Трампа. Його соціальна медіа-платформа X і супутниковий бізнес Starlink компанії SpaceX зробили його все більш впливовим геополітичним гравцем. Маск піддався пильній увазі через свої неодноразові контакти з Москвою і ймовірні контакти з президентом Росії Володимиром Путіним.
Казначейство може штрафувати компанії, які порушують санкції, усвідомлюють вони це чи ні, а в деяких випадках Міністерство юстиції може порушити кримінальну справу.
З того часу, як Казначейство заблокувало Heritage Trust у 2022 році, влада продовжує знаходити все більше американських компаній, в які інвестував траст, кажуть джерела.
58-річний Керімов є 17-м найбагатшим росіянином за версією індексу мільярдерів Bloomberg, де він посідає 282-е місце у загальному рейтингу з чистим капіталом близько $9,9 млрд. Член верхньої палати російського парламенту, Керімов заробив свій статок, купуючи частки в російських компаніях, у тому числі в банківській сфері, енергетиці та гірничодобувній промисловості, іноді використовуючи кредити державних банків. Європейський союз ввів санкції проти Керімова у 2022 році та назвав його частинок внутрішнього кола олігархів, близьких до Путіна.
У квітні 2018 року, США ввели санкції проти Керімова, заморозивши його активи та заборонивши транзакції США з ним у рамках широкомасштабних дій адміністрації Трампа щодо притягнення російських чиновників та олігархів до відповідальності за ймовірне отримання прибутку від корупції та агресії РФ.
У квітні 2022 року США конфіскували суперяхту Amadea, яку Керімов контролює через низку підставних компаній. Право власності на судно вартістю $300 млн є предметом справи у федеральному суді Манхеттена.
Казначейство також запровадило санкції у 2022 році щодо кількох членів сімʼї та партнерів Керімова, включаючи дружину Керімова, двох дочок, одного сина та двох племінників. Інший племінник є бенефіціаром Heritage Trust, повідомило Казначейство. Засновником Heritage Trust є Кунча Керімова, яка є матірʼю бізнесмена.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.