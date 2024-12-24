Підвищення податків змушує ФОПів закриватися. Що показало опитування Опендатабот

Опендатабот провів дослідження стану та планів ФОПів, в якому взяли участь майже 32 000 підприємців. 27% опитаних планують закриватися найближчим часом. Більше половини таких бізнесів припиняють роботу через різке зростання податкового навантаження.

Ключові факти

27% або 8621 опитаний підприємець планує закриття бізнесу найближчим часом.

2297 або 7% планували закритися цьогоріч. Ще 20% або 6324 учасники зазначили, що планують припинити діяльність у наступному році.

Більше половини з тих, хто планує закриття (62%) прийняли рішення закриватися через підвищення податків.

Ще 19% підприємців припиняють роботу через проблеми у бізнесі. Найбільше опитаних ФОП працює у рітейлі (роздрібна торгівля) – 24,6%, ще 21% – в ІТ.

Контекст

З моменту набрання чинності законом про введення військового збору для малого та середнього бізнесу на один новий ФОП припадає два закритих. За даними Опендатабот, 24 497 підприємців припинили роботу за період з моменту підписання президентом закону та до 17 грудня. За цей саме період відкрилося у 2,2 рази менше нових справ: 10 947. До порівняння, у відповідний період торік на 4 нових ФОПи припадав лише один, що закривався.

На 1 грудня 2024 року кількість ФОП становила понад 2 млн, з них зареєстрованих в цьому році 272 900, що більше в порівнянні з початком року на 83 600 осіб, повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Показник росту новостворених ФОП перевищує показник припинених майже на 92 000 осіб. За останні два місяці кількість новостворених ФОП збільшилась на 7 000 в порівнянні з припиненими або склала 47 700 платників проти 40 700 припинених ФОП, зазначив Гетманцев.