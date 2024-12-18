Понад 2300 ФОПів закрились у день підписання Зеленським закону про підвищення податків

В Україні зросли темпи закриття ФОПів: з моменту підписання президентом Володимиром Зеленським закону про підвищення податків 22 500 ФОПів припинили свою діяльність, свідчать дані сервісу Опендатабот .

Деталі

У перші дні кількість закриттів сягала понад 1000 щодня, а 29 листопада – у день підписання закону – зафіксовано 2332 закритих бізнеси. Для порівняння: зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.

Загалом 254 288 ФОПів припинили свою діяльність від початку 2024 року. Найбільше закриттів відбулося в березні – 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов’язань і спростити бухгалтерську звітність, пояснили в Опендатабот.

Контекст

17 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11416-д, що передбачає підвищення податків для фінансування армії. 4 жовтня комітет рекомендував прийняти його в другому читанні, попри висновок Головного юридичного управління про неконституційність окремих положень. 10 жовтня документ був ухвалений у цілому, але депутати відмовилися від підвищення військового збору для фізичних осіб, ФОПів і військових, залишивши ставку на рівні 1,5%.

Президент 28 листопада підписав закон №4015-IX (законопроєкт №11416-д) про підвищення податків. Документ просували у Верховній Раді як невідкладний, проте президент підписав його через півтора місяця після ухвалення.

28 листопада міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Рада планує внести зміни до закону, щоб уникнути застосування нових ставок з 1 жовтня 2024 року.

4 грудня Верховна Рада відтермінувала запровадження військового збору для ФОПів до 1 січня. Ця правка міститься в законопроєкті №9319 про оподаткування резидентів «Дія.City» та їхніх спеціалістів, який депутати ухвалили 4 грудня.