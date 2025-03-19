Після переговорів Трампа і Путіна Росія запустила по Україні 145 дронів

У ніч на 19 березня ворог здійснив атаку, використавши дві балістичні ракети Іскандер-М, чотири зенітні керовані ракети С-300 та 145 ударних безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів різних модифікацій. Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Деталі

Ворог здійснив пуски із таких напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

На 08:00 зафіксовано знищення 72 ударних БпЛА типу Shahed та інших типів безпілотників у таких областях: Харківська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Київська, Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська.

Ще 56 ворожих дронів-імітаторів втрачено на радарах без будь-яких негативних наслідків, зазначили у Повітряних Силах.

Контекст

18 березня лідери США та РФ, Дональд Трамп і Володимир Путін, провели телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. Президенти домовилися уникати атак на енергетичні об’єкти та розпочати консультації про встановлення режиму тиші на морських територіях.

Однак Путін відкинув ідею повного припинення бойових дій, заявивши, що «ключовою умовою» для завершення війни є припинення військової підтримки України, включно з наданням розвідувальних даних.