Письменник Ілларіон Павлюк залишає PEN Ukraine. У чому причина

Один з найтиражованіших українських авторів Ілларіон Павлюк виходить з PEN Ukraine, про це він написав у Facebook 27 березня. Напередодні організація абсолютною більшістю проголосувала проти виключення іншого письменника – Юрія Винничука.

Ключові факти

«Це рішення, а також великою мірою обговорення, що передувало голосуванню, переконали мене, що сенсу лишатися частиною організації немає», – пояснив він.

На думку Павлюка, PEN прийняла рішення, яке «більше пасувало би профспілці».

«Я вважаю, що правозахисна роль PEN це об’єднувати майстрів слова для захисту прав людини. І що це важливіше, ніж об’єднуватися й захищати одне одного. Але я в меншості», – пояснив він.

Слідом за Павлюком про вихід з організації повідомила і письменниця Лариса Денисенко. «Мій вчинок можна сприймати як егоїстичний, але я ціную свою особисту репутацію. Я працюю з темою захисту прав жінок, недопустимістю сексуалізованого насилля», – пояснила вона.

Контекст

PEN Ukraine – культурна і правозахисна громадська організація, що об’єднує українських авторів – журналістів, письменників, драматургів, науковців, видавців, перекладачів, правозахисників, культурних менеджерів, фотографів, ілюстраторів. Є одним із 146 національних центрів Міжнародного ПЕН. Діяльність PEN в Україні спрямована на: захист свободи слова та прав авторів, популяризацію української літератури та культури, відстоювання цінностей і стандартів незалежної журналістики, налагодження міжнародної культурної співпраці.

Автор Юрій Винничук написав колонку «Була колись розпусна епоха» для «Збруча» у відповідь на відсторонення 26 лютого від роботи викладача Львівського національного університету імені Івана Франка Йосипа Лося. 26 лютого журналістка NGL.media Катерина Родак звинуватила Лося у домаганнях.

У тексті Винничук розповідав, що за часів його молодості ніхто «не чув таких слів, як сексизм, мізогінія чи абʼюз», «в порядку речей» нібито був секс із «пʼяною, майже непритомною дівчиною» і це не вважалося зґвалтуванням.

Колонка викликала дискусію в культурній спільноті. 7 березня виконавча рада PEN Ukraine виключила з організації Винничука через цю публікацію. А 27 березня організація PEN провела загальні збори, на яких проти виключення письменника проголосували 74 людини зі 116 зареєстрованих, 42 підтримали.

Президент PEN Ukraine та філософ Володимир Єрмоленко пояснив, що рішення загальних зборів мають вищу силу, ніж рішення виконавчої ради. «Не варто думати, що всі ті, хто голосував проти виключення Юрія Винничука, позитивно ставляться до тексту, який викликав такий буревій. Більше того: я не пригадую, що я чув від когось з ПЕН, що текст ОК… Для багатьох виключення було непропорційним рішенням», – написав Єрмоленко.