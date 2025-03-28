Писатель Илларион Павлюк покидает PEN Ukraine. В чем причина

Один из самых тиражированных украинских авторов Илларион Павлюк выходит из PEN Ukraine, об этом он написал в Facebook 27 марта. Накануне организация абсолютным большинством проголосовала против исключения другого писателя – Юрия Винничука.

Ключевые факты

«Это решение, а также во многом обсуждение, предшествовавшее голосованию, убедили меня, что смысла оставаться частью организации нет», – объяснил он.

По мнению Павлюка, PEN приняла решение, которое «больше подходило бы профсоюзу».

«Я считаю, что правозащитная роль PEN – объединять мастеров слова для защиты прав человека. И это важнее, чем объединяться и защищать друг друга. Но я в меньшинстве», – объяснил он.

Следом за Павлюком о выходе из организации сообщила и писательница Лариса Денисенко. «Мой поступок можно воспринимать как эгоистичный, но я ценю свою личную репутацию. Я работаю с темой защиты прав женщин, недопустимостью сексуализированного насилия», – объяснила она.

Контекст

PEN Ukraine – культурная и правозащитная общественная организация, объединяющая украинских авторов – журналистов, писателей, драматургов, ученых, издателей, переводчиков, правозащитников, культурных менеджеров, фотографов, иллюстраторов. Является одним из 146 национальных центров Международного ПЭН. Деятельность PEN в Украине направлена ​​на защиту свободы слова и прав авторов, популяризацию украинской литературы и культуры, отстаивание ценностей и стандартов независимой журналистики, налаживание международного культурного сотрудничества.

Автор Юрий Винничук написал колонку «Была когда-то развратная эпоха» для «Збруча» в ответ на отстранение 26 февраля от работы преподавателя Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосифа Лося. 26 февраля журналистка NGL.media Екатерина Родак обвинила Лося в притязаниях.

В тексте Винничук рассказывал, что во времена его молодости никто «не слышал таких слов, как сексизм, мизогиния или абьюз», «в порядке вещей» якобы был секс с «пьяной, почти без сознания» и это не считалось изнасилованием.

Колонка вызвала дискуссию в культурном сообществе. 7 марта исполнительный совет PEN Ukraine исключил из организации Винничука из-за этой публикации. А 27 марта организация PEN провела общее собрание, на котором против исключения писателя проголосовали 74 человека из 116 зарегистрированных, 42 поддержали.

Президент PEN Ukraine и философ Владимир Ермоленко пояснил, что решение общего собрания имеет высшую силу, чем решение исполнительного совета. «Не стоит думать, что все голосовавшие против исключения Юрия Винничука положительно относятся к тексту, который вызвал такой шквал. Более того, я не помню, что я слышал от кого-то из ПЭН, что текст ОК… Для многих исключение было непропорциональным решением», – написал Ермоленко.