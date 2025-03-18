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війна, мир, переговори /Getty Images
Категорія
Війна
Дата

Forbes Digital

«Повна перемога у війнах – рідкість». Афілійований з урядом Польщі think tank вивів нову теорію перемоги та три сценарії миру для України. Ось ключові ідеї

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

5 хв читання

Вигране на полі бою можна втратити, якщо країна не стане сильнішою, стабільнішою та безпечнішою. Стратегічна перемога України залежатиме від того, чи вона «виграє мир» Фото Getty Images

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Що таке перемога? Коли вона насправді досягається? І як її може досягти Україна? Аналізує Даніель Шеліговський із PISM, афілійованого з урядом Польщі аналітичного центру.

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Відсутність чіткого та досяжного визначення перемоги історично призводить до меншої ймовірності її досягнення, пише у звіті «Визначення перемоги України» Даніель Шеліговський, керівник Східноєвропейської програми у Польському інституті міжнародних справ (PISM).

У випадку України це створює загрозу для двох консенсусів: готовності громадян продовжувати боротьбу та готовності партнерів підтримувати Київ. Як з цього вийти?

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