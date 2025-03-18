«Повна перемога у війнах – рідкість». Афілійований з урядом Польщі think tank вивів нову теорію перемоги та три сценарії миру для України. Ось ключові ідеї

Що таке перемога? Коли вона насправді досягається? І як її може досягти Україна? Аналізує Даніель Шеліговський із PISM, афілійованого з урядом Польщі аналітичного центру.

Відсутність чіткого та досяжного визначення перемоги історично призводить до меншої ймовірності її досягнення, пише у звіті «Визначення перемоги України» Даніель Шеліговський, керівник Східноєвропейської програми у Польському інституті міжнародних справ (PISM).

У випадку України це створює загрозу для двох консенсусів: готовності громадян продовжувати боротьбу та готовності партнерів підтримувати Київ. Як з цього вийти?