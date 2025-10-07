Онлайн-кінотеатр мережі «Планета Кіно» , в якому за підпискою можна дивитися українські та іноземні фільми, закривається. Про це підписників «Планета Онлайн» повідомили сповіщенням у застосунку «Планета Кіно» 7 жовтня 2025-го.

Деталі

СЕО «Планети Кіно» Наталія Байдан підтвердила Forbes Ukraine інформацію про припинення роботи стрімінгового сервісу «Планета Онлайн», але коментувати закриття відмовилася.

За підписку користувачам «Планети Онлайн» пропонували обмежену кількість фільмів для перегляду – по чотири нові стрічки на тиждень, кожна з яких була у прокаті лише місяць. Одночасно для підписників були доступні 16 фільмів.

Відтепер нові стрічки додаватися не будуть, а ті, що були у прокаті – повернуть. «По чотири на тиждень, як раніше. Їх можна буде дивитися безплатно», – йдеться у сповіщенні.

Кошти за підписку списувати більше не будуть, однак користувачі й далі зможуть дивитися фільми та додаткові матеріали на «Планеті Онлайн». Повне закриття проєкту планується на кінець 2025 року, згідно з повідомленням.

Станом на 7 жовтня оформити нову разову або місячну підписку на онлайн-кінотеатр «Планета Онлайн» у застосунку «Планета Кіно» все ще можливо.

Розсилка для підписників онлайн-кінотеатру «Планета Онлайн» від «Планети Кіно».

Контекст

Стрімінговий сервіс «Планета Онлайн» мережа кінотеатрів «Планета Кіно» запустила у січні 2025-го. На початку року дозвіл на реєстрацію онлайн-кінотеатру компанії надала Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.

Про запуск онлайн-кінотеатру в «Планеті Кіно» думали ще з 2016 року, розповідав співвласник мережі Дмитро Деркач. До ідеї повернулися під час пандемії СOVID-19 – у 2021 році до компанії звернулася команда онлайн-кінотеатру FoxPrime, яка мала на 80% готову технічну платформу. «Планета Кіно» інвестувала у проєкт понад $1 млн, казав Деркач Forbes Ukraine у липні 2024-го.

Втім, під час переносу даних і старих баз на новий код виникло багато помилок, тому процес затягнувся до грудня 2024-го, пояснював співзасновник «Планети Кіно».

14 січня «Планету Онлайн» офіційно запустили. Крім фільмів, підписникам пропонували додатковий контент – власні відео з розповідями про акторів, задум режисера та знімальний процес. Для їхнього створення «Планета Кіно» створила продакшн-команду з 10 людей, йшлося у матеріалі Forbes Ukraine.

Для підписників були доступні три варіанти підписки: разова на три дні за 39 грн, місячна за 129 грн і піврічна за 699 грн. Станом на 7 жовтня 2025 року у застосунку «Планета Кіно» доступні лише перші два варіанти передплати.

У перші два дні після запуску – на 16 січня 2025-го – підписку на онлайн-кінотеатр «Планети Кіно» оформили 500 людей, більшість із яких – глядачі кінотетрів мережі, розповідав Деркач. За пів року, за його прогнозами, «Планета Онлайн» мала здобули 10 000 підписників.