Онлайн-кинотеатр сети «Планета Кино» , в котором по подписке можно смотреть украинские и зарубежные фильмы, закрывается. Об этом подписчикам «Планета Онлайн» сообщили уведомлением в приложении «Планета Кино» 7 октября 2025 года.

Подробности

СЕО «Планеты Кино» Наталья Байдан подтвердила Forbes Ukraine информацию о прекращении работы стримингового сервиса «Планета Онлайн», но комментировать закрытие отказалась.

За подписку пользователям «Планеты Онлайн» предлагали ограниченное количество фильмов для просмотра – по четыре новые ленты в неделю, каждая из которых была в прокате всего месяц. Одновременно для подписчиков было доступно 16 фильмов.

Теперь новые ленты добавляться не будут, а бывшие в прокате – вернут. «По четыре в неделю, как раньше. Их можно будет смотреть бесплатно», – говорится в уведомлении.

Средства за подписку списывать больше не будут, однако пользователи и далее смогут смотреть фильмы и дополнительные материалы на «Планете Онлайн». Полное закрытие проекта планируется к концу 2025 года, согласно сообщению.

По состоянию на 7 октября оформить новую разовую или месячную подписку на онлайн-кинотеатр «Планета Онлайн» в приложении «Планета Кино» все еще возможно.

По словам совладельца «Планеты Кино» Дмитрия Деркача, онлайн-кинотеатр не удалось сделать прибыльным из-за недостаточного количества подписчиков. При запуске «Планеты Онлайн» компания рассчитывала на 10 000 активных пользователей за полгода, однако до этой цифры «достаточно существенно не дотягивали». «Планета Кино» искала концепцию для онлайн-кинотеатра, которая не конкурировала бы с другими онлайн-платформами, говорит Деркач. Опрос среди подписчиков и пользователей показал высокий уровень удовлетворенности сервисом, добавляет он. «Несмотря на это, все же наша концепция не привлекает достаточное количество новых подписчиков, чтобы выйти на прибыльность, – объясняет Деркач. – Поэтому решили закрыть».

Рассылка для подписчиков онлайн кинотеатра «Планета Онлайн» от «Планеты Кино».

Контекст

Стриминговый сервис «Планета Онлайн» сеть кинотеатров «Планета Кино» запустила в январе 2025-го. В начале года разрешение на регистрацию онлайн-кинотеатра компании предоставил Национальный совет по телевидению и радиовещанию.

О запуске онлайн-кинотеатра в «Планете Кино» думали еще с 2016 года, рассказывал совладелец сети Дмитрий Деркач. К идее вернулись во время пандемии СOVID-19 – в 2021 году в компанию обратилась команда онлайн-кинотеатра FoxPrime, которая имела на 80% готовую техническую платформу. «Планета Кино» инвестировала в проект более $1 млн, говорил Деркач Forbes Ukraine в июле 2024-го.

Впрочем, при переносе данных и старых баз на новый код возникло много ошибок, поэтому процесс затянулся до декабря 2024-го, объяснял соучредитель «Планеты Кино».

14 января «Планету Онлайн» официально запустили. Кроме фильмов, подписчикам предлагали дополнительный контент – собственные видео с рассказами об актерах, замысле режиссера и съемочном процессе. Для их создания «Планета Кино» создала продакшн-команду из 10 человек, говорилось в материале Forbes Ukraine.

Для подписчиков были доступны три варианта подписки: разовая в три дня за 39 грн, месячная за 129 грн и полугодовая за 699 ​​грн. По состоянию на 7 октября 2025 года в приложении «Планета Кино» доступны только первые два варианта подписки.

В первые два дня после запуска – на 16 января 2025-го – подписку на онлайн-кинотеатр «Планеты Кино» оформили 500 человек, большинство из которых – зрители кинотеатров сети, рассказывал Деркач. За полгода, по его прогнозам, «Планета Онлайн» получила 10 000 подписчиков.