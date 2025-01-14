«Планета Кіно» запустила власний онлайн-кінотеатр за понад $1 млн

Мережа кінотеатрів «Планета Кіно» запустила власний онлайн-кінотеатр, інвестувавши більш ніж $1 млн. Про це мережа повідомила у коментарі Forbes Ukraine.

Ключові факти

На платформі «Планета Онлайн» з’являтиметься тільки 16 відібраних фільмів із верхніх позицій світових кінорейтингів. До кожного фільму публікуватиметься тизер, передфільм, який занурить глядача у контекст події та післяфільм, кажуть у пресслужбі «Планети Кіно».

Онлайн-кінотеатр вже працює в бета-версії на оновлених сайті, мобільному додатку та у застосунку для AndroidTV. Водночас «Планета Кіно» планує вийти на екрани смарт-телевізорів: розширитись на операційні системи Tizen (Samsung), Apple TV, webOS (LG) та створити продукти для планшетів.

Інвестиції у запуск онлайн-кінотеатру сягнули більш ніж $1 млн, зазначають у пресслужбі «Планети Кіно».

«Планета Онлайн» працюватиме за передплатою: пропонують триденну підписку за 39 грн, місячну за 129 грн і піврічну за 699 грн.

Контекст

Для створення онлайн-кінотеатру «Планета Кіно» купила у 2021 році компанію FoxPrime, яка мала на 80% готовий код. Надалі оновлювала власну IT-структуру та інтегрувала в неї онлайн-кінотеатр. «Ми змінили все наше IT, бази даних, програми з продажу квитків, всю архітектуру, бекенд, все переписували», – розповідав співзасновник компанії Дмитро Деркач у липні 2024 року.

Над проєктом одночасно працювало кілька команд. Серед них – креативна агенція DramaQueen, студія дизайну Artkai, агенція відеоконтенту And action, IT-компанія Brightgrove, зазначав він. Компанія також залучила майже всі відділи «Планети Кіно» і розширила штат.