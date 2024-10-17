Велика Британія запровадила великий пакет санкцій проти «тіньового флоту» Путіна

Велика Британія запровадила санкції проти 18 російських нафтових танкерів і чотирьох танкерів для перевезення скрапленого природного газу (СПГ). На сьогодні це найбільший пакет санкцій проти «тіньового флоту» Путіна, йдеться у пресрелізі британського МЗС.

Деталі

Нафтові танкери, що потрапили під обмеження 17 жовтня, за останній рік допомогли Росії заробити приблизно $4,9 млрд, наголошується у повідомленні.

Ці судна не зможуть заходити в порти Великої Британії і користуватися послугами британських компаній.

«Тіньовий флот» Путіна підриває санкції і несе в собі реальну небезпеку. Йдеться про екологічні ризики, такі як розливи нафти внаслідок кричущого порушення основних стандартів безпеки, а також ризики для безпеки світової торгівлі, йдеться у заяві МЗС Великої Британії.

Загальна кількість танкерів, які потрапили під британські санкції, досягла 43.

Контекст

«Тіньовим флотом» називають судна, які обходять обмеження проти російської нафти і нафтопродуктів, зокрема, порушують так звану стелю цін на рівні $60 за барель, введену країнами G7.

Ці танкери доправляють 80% нафти і нафтопродуктів із РФ, за даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Раніше санкції США, ЄС і Великої Британії вивели з ладу 53 танкери, або близько 7,5% флоту суден, які транспортують російську сиру нафту. Вони простоювали порожніми в портах в усьому світі. Однак наприкінці вересня мінімум 17 із них знову вирушили з вантажем сирої нафти або нафтопродуктів.

США планують прискорити процес посилення санкцій щодо Росії, повідомив у вересні заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх. За його словами, найважливішим компонентом зниження фінансових доходів Росії є контроль над її поставками нафти. «Наближається момент, коли можна буде говорити про набагато жорсткіший режим щодо «тіньового флоту» і обсягів нафти, які Росії дозволено поставляти на ринок», – наголосив Сінгх.

Росія збільшила потужність свого «тіньового флоту» нафтових танкерів майже на 70% порівняно з минулим роком, попри санкції проти страховиків і судноплавних компаній, написала FT 14 жовтня.

Розслідування, проведене виданням Politico і некомерційною журналістською групою SourceMaterial, виявило щонайменше девʼять випадків, коли танкери, що перевозили російську нафту, залишали за собою нафтові плями, що розтягувалися на десятки кілометрів. Це відбувалося в усьому світі – в Адріатичному і Середземному морях, у Ла-Манші та на північ від Британських островів, біля Китаю і західного узбережжя США, у Південній Америці та південному краю Африки.