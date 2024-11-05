ЄС розслідує імпорт російської нафти через турецькі порти в обхід санкцій – Politico

Управління Європейського Союзу по боротьбі з шахрайством розслідує постачання російських нафтопродуктів до ЄС в обхід санкцій. Про початок розслідування Politico розповіли два знайомі з ним джерела. РФ за рік після запровадження санкцій продала через турецькі порти палива на понад €3 млрд.

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Росія скористалася лазівкою в санкційних правилах ЄС, які дозволяють купувати продукти з російської нафти в разі істотної переробки (змішування), і налагодила постачання через турецькі порти.

Розслідування відбувається на тлі погіршення відносин між Брюсселем і Анкарою через її російську політику – навіть попри те, що Туреччина робить незначні кроки, щоб приєднатися до західних санкцій.

Минулого року Politico виявило, що Москва отримала ще €1 млрд через окрему лазівку в санкціях ЄС у Болгарії.

Контекст

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Туреччина більш ніж удвічі збільшила закупівлю російської нафти. Це єдина країна НАТО, яка продовжує отримувати нафту з Росії.

За рік після запровадження 5 лютого 2023 року ембарго на поставку російських нафтопродуктів країни ЄС імпортували 5,2 млн т на понад €3 млрд з трьох турецьких портів: Джейхана, Мармара Ереглісі та Мерсіна, попри те, що у цих портах немає переробних потужностей, згідно з аналізом Центру дослідження демократії та Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA).

Європейські компанії могли купувати російські нафтопродукти, змішані в нафтосховищах у турецьких портах або просто реекспортовані.

З лютого 2023 року до кінця лютого 2024 року Туреччина імпортувала російських нафтопродуктів на €17,6 млрд – на 105% більше, ніж за попередній аналогічний період. Водночас турецький експорт палива до ЄС зріс на 107%. На постачанні нафтопродуктів до Туреччини РФ заробила €5,4 млрд, що дало змогу Москві «продовжувати повномасштабне вторгнення в Україну», наголошувалося у доповіді.