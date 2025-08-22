У першому півріччі 2025 року нерезиденти, що надають електронні послуги українцям, перерахували до державного бюджету $85,7 млн і €76,5 млн, що на 23% та 26% відповідно більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Ключові факти

За перші шість місяців року 132 міжнародні компанії сплатили податки на електронні послуги фізичним особам та бізнесу. Найбільшими платниками стали Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI та Ebay.

Кількість нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам, зросла до 141 компанії, що на 16 більше, ніж минулого року.

«Це значні надходження до бюджету, які посилюють нашу стійкість в надскладних умовах. Більше того, це вирівнює умови конкуренції між українськими й міжнародними бізнесами у сфері цифрових сервісів», – зазначила Карнаух.

Контекст

У червні 2021-го Верховна Рада ухвалила закон, яким вводиться «податок на Google».

Головна новація – зобов’язати іноземних техногігантів сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ), як і інший зареєстрований в Україні бізнес.

Необхідність введення цифрового податку аргументовано тим, що діяльність корпорацій проводиться без належного оподаткування, а це призводить до втрат держбюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників. Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.

У 2024 році надходження від «податку на Google» зросли на 40% до 11,2 млрд грн. Це майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону. Для порівняння у рік запровадження надходження склали 4,3 млрд грн, в 2023 році – 8 млрд грн.