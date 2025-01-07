Надходження від «податку на Google» зросли на 40%, торік він приніс 11,2 млрд грн – Гетманцев

Держбюджет у 2024 році отримав 11,2 млрд грн завдяки так званому податку на Google, повідомив народний депутат, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев 7 січня. За його словами, це майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону.

Ключові факти

За словами депутата, надходження з так званого «податку на Google» рік до року зростають.

У рік запровадження надходження склали 4,3 млрд грн, в 2023 році – 8 млрд грн., в 2024 році – 11,2 млрд. грн. Тобто, минулого року податок приніс на 40%, або на 3,2 млрд грн більше, ніж у 2023-му.

Передбачення та прогнози, що «податку на Google» не запрацює в Україні, нерезиденти не будуть реєструватися та вийдуть з ринку України, не справдились, додав Гетманцев.

Контекст

У червні 2021-го Верховна Рада ухвалила закон, яким вводиться «податок на Google». Головна новація – зобов’язати іноземних техногігантів сплачувати 20% податку на додану вартість (ПДВ), як і інший зареєстрований в Україні бізнес.

Необхідність введення цифрового податку аргументовано тим, що діяльність корпорацій проводиться без належного оподаткування, а це призводить до втрат держбюджету та створює неконкурентне середовище для резидентів-платників. Тоді Гетманцев казав, що держбюджет недоотримує лише від рекламних послуг близько 3 млрд грн. Нові норми набули чинності з 1 січня 2022 року.

У першому півріччі 2024-го цифрові компанії-нерезиденти задекларували 5,3 млрд грн податків.