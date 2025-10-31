Поліцейські Києві затримали 40-річного мешканця Тернопіля, якого підозрюють у причетності до вибуху на «Укрпошті» у Солом’янському районі ввечері 30 жовтня. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. В результаті вибуху у сортувальному центрі постраждали п’ятеро людей.

Деталі

Оперативники встановили відправника посилки – 40-річного мешканця Тернопіля. Правоохоронці спільно із митниками виявили у сортувальному центрі ще одну вибухонебезпечну посилку із вихолощеними боєприпасами.

Чоловіка затримали вдома. Під час проведення обшуку в його квартирі було вилучено ще десяток боєприпасів.

Попередньо встановлено, що чоловік виготовив сувеніри з боєприпасів зробивши на них гравіювання та відправив через поштові відправлення.

Слідчі поліції Києва розпочали за фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Контекст

30 жовтня ввечері у Солом’янському районі столиці у сортувальному центрі «Укрпошти» під час огляду посилки стався вибух. Постраждали п’ятеро осіб – троє працівників пошти та двоє митників.

За інформацією столичної поліції, під час огляду місця події слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи поліції виявили рештки снаряду.