Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський більше не виконує обов’язки урядового уповноваженого з реформування митних органів. Його повноваження припинилися з приходом нового уряду. Про це він повідомив в інтервʼю « Економічній правді ».

Деталі

Смілянський заявив, що його участь у реформі митниці завершена. За його словами, після формування нового складу уряду всі повноваження автоматично припинилися.

Контекст

3 грудня 2024 року Кабмін призначив Смілянського урядовим уповноваженим ыз питань реформування митних органів. Завдання штабу реформи митниці на чолі зі Смілянським – синхронізація із законодавством Європейського Союзу, модернізація інфраструктури та диджиталізація.

У квітні в інтервʼю Forbes Ukraine Смілянський розповів, що ключовим джерелом майбутньої реформи митниці мали стати грантові кошти Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Наприкінці січня 2025 року український офіс USAID зупинив фінансування всіх проєктів.

28 березня Державний департамент США офіційно повідомив про розпуск USAID.

Цього тижня Forbes Ukraine дізнався, що конкурсна комісія з відбору голови митниці не призначить нового очільника до кінця цього року. Цей дедлайн був прописаний у меморандумі з МВФ.