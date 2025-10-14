«Укрпошта» запускає власну мережу поштоматів: перші 100 одиниць планують встановити вже цього року – 70 у Києві та 30 в Одесі. Про це повідомила пресслужба компанії 14 жовтня.

Деталі

Поштомати виготовляє українська компанія Modern Expo, яка виграла тендер. Вони відповідають стандартам безпеки та можуть працювати автономно без електрики й зв’язку, повідомили в компанії.

Отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через застосунок «Укрпошта 2.0», доступний в App Store і Google Play.

Контекст

У квітні гендиректор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю Forbes розповів, що «Укрпошта» тестує поштомати українського виробництва, але сумнівався, чи вдасться виготовити весь обсяг тендеру – 875 одиниць. За його словами, поштомати мають бути частиною інфраструктури з автономною системою відстеження, кнопками для роботи без електрики чи зв’язку та можливістю залишати листи в поштоматі.

Інвестиційний план «Укрпошти» на 2025 рік становить понад 1,2 млрд грн. Кошти спрямують на транспорт, кур’єрську доставку, електротранспорт, автоматизацію сортування листів і газет, а також поштомати.

8 жовтня в інтерв’ю ЕП Смілянський зазначив, що протягом 10 місяців «Укрпошта» намагалася закупити поштомати, але тендери кілька разів зривались. Компанія нарахувала 1,5 млн грн штрафів за невиконання постачання поштоматів.