Під час російської атаки по Україні в ніч з 9 на 10 вересня 19 дронів порушили повітряний простір Польщі, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Частину з них вдалося збити. Тепер представники НАТО виступають із закликами до дій. Forbes Ukraine зібрав головне з розборів Reuters , Politico та FT .

Підтверджено, що у ніч з 9 на 10 вересня вісім російських ударних дронів увійшли в повітряний простір Польщі, написав президент України Володимир Зеленський у Telegram. Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск уточнив, що дронів було 19 і переважна більшість їх залетіла з Білорусі.

Польські, нідерландські та італійські винищувачі разом із силами ППО Польщі збили частину з них, але точну кількість поки що не повідомляють. Польські та радарні системи союзників відстежили десяток чи трохи більше об’єктів, які порушили повітряний простір Польщі, каже міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш Politico.

Два німецькі комплекси ППО Patriot, розгорнуті в Польщі, допомогли виявити російські дрони над польською територією, повідомило анонімне джерело Reuters. Вхід дронів у європейський повітряний простір був навмисним, а не випадковим, додає голова європейської дипломатії Кая Каллас. «Війна Росії не закінчується, а навпаки – загострюється. Ми маємо підвищувати ціну атак для Москви, зміцнювати підтримку України та інвестувати в оборону Європи», – написала вона у X.

Не атака на Польщу

НАТО не розглядає вторгнення дронів на територію Польщі як атаку, повідомило анонімне джерело Альянсу Reuters. «Це був перший випадок, коли літаки НАТО взаємодіяли із потенційними загрозами у повітряному просторі союзників», – додає джерело.

Системи ППО Patriot НАТО в регіоні зафіксували дрони своїми радарами, але не відкривали вогонь. У нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS та літаки-заправники НАТО, додає Reuters.

Жертв не було, але уламки одного з безпілотників пошкодили дах будинку у селі Вирики-Воля, що на сході Польщі, поблизу кордону з Білоруссю, каже міністр оборони Польщі Politico.

Аеропорти у Варшаві, Модліні та Жешуві закрили, але невдовзі вони відновлять роботу у звичайному режимі. Аеропорт у Любліні – на сході Польщі, поблизу України – залишається закритим, каже речник Польської агенції авіаційної навігації (Pansa) польському телеканалу TVN24.

«Головний міжнародний аеропорт Польщі у Варшаві було закрито через «незаплановану військову активність, пов’язану із забезпеченням державної безпеки», – пояснили у Федеральній авіаційній адміністрації США.

Президент Польщі Кароль Навроцький збирається скликати засідання Ради національної безпеки протягом 48 годин.

Пасажири перевіряють інформацію про затримані рейси на моніторах у міжнародному аеропорту Варшави 10 вересня 2025 року після того, як аеропорт було закрито через порушення російськими дронами польського повітряного простору. Фото Getty Images

Напруга зростає

Інцидент стався на тлі зростання напруги між НАТО та Росією, напередодні початку масштабних російських військових навчань поблизу Польщі. П’ятиденні маневри «Захід» передбачають участь збройних сил Росії та Білорусі, пише FT.

Ці навчання, що триватимуть з 12 по 16 вересня, включатимуть маневри поблизу Польщі та Литви, оскільки Росія відпрацьовує можливе зіткнення із силами НАТО, додає Politico.

«Ми маємо серйозно ставитися до навчань поблизу кордонів НАТО та ЄС, – каже заступник міністра оборони Литви Томас Годляускас. – Литва та наші союзники готові й уважно стежитимуть за розвитком подій, щоб у разі потреби дати відповідь».

У вівторок, 9 вересня, Туск заявив, що кордон Польщі з Білоруссю буде повністю закрито напередодні навчань «Захід», додає FT.

Російські та білоруські війська беруть участь у військових навчаннях «Захід-2021» у Брестській області Білорусі 14 вересня 2021 року. Фото Getty Images

Реакція НАТО та союзників

«Нічна атака російських безпілотників, яка також відбулася по території Польщі, є перевіркою оборонних можливостей країн НАТО, – пише у Х прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала. – Важко повірити, що це була проста випадковість». Режим Путіна загрожує всій Європі й систематично перевіряє, як далеко він може зайти, вважає він. «Подаває надію, що польські системи ППО відреагували ефективно. Очевидно, що Росія намагається завдати шкоди жителям інших європейських країн», – акцентує Фіала.

Генерал Вєслав Кукула, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, на позачерговому засіданні уряду після атаки дронів у Канцелярії прем’єр-міністра. Фото Getty Images

У Білому домі поки що не прокоментували ситуацію. Президент Франції Емманюель Макрон засудив атаку дронів і назвав її «неприйнятною».

НАТО проводить тісні консультації з Польщею, написав речник НАТО в X.

Польща звернулася з проханням увести в дію статтю 4 Договору НАТО та веде постійні консультації із союзниками щодо посилення польської протиповітряної оборони, зазначає Дональд Туск. Країні потрібні не лише висловлювання солідарності, а й більше підтримки від союзників, додає прем’єр-міністр Польщі. Немає підстав стверджувати, ніби Польща перебуває у стані війни, але країна опинилася найближчою до збройного конфлікту із часів Другої світової війни, передає слова Туска польське ЗМІ Defence24.