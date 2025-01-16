Польща скоротить на 80% імпорт російського скрапленого газу через санкції

Польща, яка раніше була найбільшим імпортером російського скрапленого вуглеводневого газу (СПГ), планує скоротити обсяги закупівель на 80% цього року. Це пов’язано із санкціями, запровадженими Заходом проти Москви через війну в Україні. Про це 16 січня пише Reuters з посиланням на Польську асоціацію LPG (POGP).

Деталі

Імпорт російського СПГ знизиться до приблизно 20 000 метричних тонн на місяць у 2024 році, тоді як середній показник минулого року становив 100 000 тонн на місяць. Різке скорочення обумовлено впровадженням санкцій на європейському рівні, які набули чинності 20 грудня.

Санкції не поширюються на деякі види скрапленого газу, зокрема бутан та ізобутан, що використовуються переважно як сировина для виробництва нафтохімічних продуктів. Водночас інші види скрапленого газу зазвичай застосовуються як паливо для автомобілів та опалення.

Щоб компенсувати втрати, Польща збільшує імпорт СПГ через свої порти та транспорт з Німеччини та Нідерландів. За даними LSEG, морський імпорт скрапленого газу у 2024 році вже зріс на 5% у порівнянні з попереднім роком і досяг 1,14 млн тонн.

Контекст

До повномасштабного вторгнення в Україну Німеччина була найбільшим європейським імпортером російського газу. Після зупинки постачань газу до Німеччини уряд Олафа Шольца оперативно створив термінали для СПГ, шукаючи альтернативи.

Незважаючи на заборону США та Великої Британії на імпорт російського СПГ, ЄС продовжує його закупівлі. За даними Kpler, 20% скрапленого газу, що імпортується до Європи, надходить із Росії. Основними споживачами є Франція, Іспанія та Бельгія, де постачання забезпечуються довгостроковими контрактами, вихід з яких неможливий без загальної заборони на рівні ЄС.

Україна неодноразово зверталася до ЄС із закликом припинити імпорт російського СПГ, наголошуючи на необхідності переходу до альтернативних постачань, зокрема зі США.

10 січня США ввели жорсткі санкції проти російської нафтової промисловості, що спричинило зростання цін на нафту до $80 за барель і падіння акцій російських компаній. Велика Британія також розширила обмеження, наклавши санкції на «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз».

15 січня Bloomberg повідомив, що ЄС розглядає нові заходи у 16-му пакеті санкцій, включаючи поступову заборону імпорту алюмінію та СПГ із Росії.