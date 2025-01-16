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Польша сократит на 80% импорт российского сжиженного газа из-за санкций

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Польша увеличивает импорт СПГ из Германии и Нидерландов /Getty Images

Польша увеличивает импорт СПГ из Германии и Нидерландов Фото Getty Images

Польша, которая ранее была самым крупным импортером российского сжиженного углеводородного газа (СУГ), планирует сократить объемы закупок на 80% в этом году. Это связано с санкциями, введенными Западом против Москвы из-за войны в Украине. Об этом 16 января пишет Reuters со ссылкой на Польскую ассоциацию LPG (POGP).

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Подробности

  • Импорт российского СУГ снизится до примерно 20 000 метрических тонн в месяц в 2024 году, в то время как средний показатель в прошлом году составил 100 000 тонн в месяц. Резкое сокращение обусловлено введением санкций на европейском уровне, которые вступили в силу 20 декабря.
  • Санкции не распространяются на некоторые виды сжиженного газа, в частности бутан и изобутан, используемые преимущественно как сырье для производства нефтехимических продуктов. В то же время другие виды сжиженного газа обычно применяются как топливо для автомобилей и отопления.
  • Чтобы компенсировать потери, Польша увеличивает импорт СУГ через порты и транспорт из Германии и Нидерландов. По данным LSEG, морской импорт сжиженного газа в 2024 году уже вырос на 5% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1,14 млн тонн.

Контекст

До полномасштабного вторжения в Украину Германия была самым крупным европейским импортером российского газа.

Несмотря на запрет США и Великобритании на импорт российского СУГ, ЕС продолжает его закупки. По данным Kpler, 20% импортируемого в Европу сжиженного газа поступает из России. Основными потребителями являются Франция, Испания и Бельгия, где поставки обеспечиваются долгосрочными контрактами, выход из которых невозможен без общего запрета на уровне ЕС.

Украина неоднократно обращалась в ЕС с призывом прекратить импорт российского СУГ, отмечая необходимость перехода к альтернативным поставкам, в том числе из США.

10 января США ввели жесткие санкции против российской нефтяной промышленности, что повлекло за собой рост цен на нефть до $80 за баррель и падение акций российских компаний. Великобритания также расширила ограничения, наложив санкции на «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

15 января Bloomberg сообщил, что ЕС рассматривает новые меры в 16-м пакете санкций, включая постепенное запрещение импорта алюминия и СУГ из России.

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