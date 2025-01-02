Ціни на СПГ в Азії зростатимуть після припинення транзиту російського газу через Україну

Припинення постачання російського газу до Європи через українську територію спричинить посилення конкуренції між Європою та Азією за скраплений природний газ (СПГ), що підвищить ціни. Про це пише Bloomberg 2 січня.

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Відсутність транзиту російського газу через Україну створить додатковий тиск на ринок СПГ, зазначив керуючий директор Haitong International Securities Скотт Дарлінг. Постачання обмежене, тому ми очікуємо подальшого зростання спотових цін на СПГ, говорить експерт.

Хоча припинення транзиту було очікуваним через тривалі політичні суперечки, країнам ЄС доведеться замінити близько 5% від загального обсягу постачань, частково за рахунок використання газових сховищ, рівень заповнення яких уже нижчий за середній.

Ціни на природний газ у Європі суттєво зросли: за підсумками 2024 року ключовий європейський індикатор, що відображає вартість газу на ринку, піднявся більше ніж на 50%. Це зростання ще не повністю позначилося на ціні СПГ, який традиційно дорожчий і є важливим для таких країн, як Японія та Південна Корея.

Контекст

Росія щорічно постачала до Європи близько 15 млрд кубометрів газу через українську газотранспортну систему (ГТС), зокрема до Словаччини та Австрії, залишаючись основним постачальником для цих країн.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Брюсселі 19 грудня заявив, що Україна не розглядає можливості поновлення угоди з «Газпромом» щодо транзиту газу. Він також відкинув ідею транспортування російського газу під виглядом азербайджанського.

Єврокомісія впевнена, що припинення транзиту не спричинить серйозної загрози енергетичній безпеці. Її стратегія передбачає диверсифікацію постачальників, розвиток відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності.

Словаччина неодноразово закликала до продовження транзитної угоди. 23 грудня словацький премʼєр Роберт Фіцо провів зустріч із Володимиром Путіним у Москві, яку він назвав відповіддю на відмову Зеленського продовжити транзит. Раніше Фіцо звинуватив Зеленського у пропозиції хабара в розмірі €500 млн із заморожених російських активів в обмін на підтримку членства України в НАТО. За словами Фіцо, він «ніколи» не підтримає вступ України до Альянсу.

Україна запропонувала Словаччині компенсацію за можливі втрати від припинення транзиту, а також сприяння в пошуку альтернативних постачальників газу з ЄС. Проте Фіцо відкинув пропозицію, заявив Зеленський. Президент України висловив припущення, що у Фіцо існують неофіційні домовленості з Путіним, і наголосив, що словацький прем’єр переслідує власні фінансові інтереси.

29 грудня Фіцо звернувся до голови Євроради та президентки Єврокомісії зі скаргами на Зеленського, опублікувавши лист у своєму Facebook. У ньому він звинуватив Україну в односторонньому рішенні припинити транзит російського газу з 2025 року.

З 1 січня 2025 року українська ГТС працює без транзиту російського газу. Транспортування природного газу з точки входу «Суджа» на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах припинено.