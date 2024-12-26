Російський танкер через санкції за чотири місяці не міг знайти покупця СПГ – Bloomberg

Російський танкер Pioneer, який перевозив партію російського скрапленого природного газу (СПГ) з підсанкційного заводу Arctic LNG 2, причалив до плавучого сховища Koryak на Камчатці. За чотири місяці перебування у морі судно не змогло знайти покупця. Про це пише Bloomberg 26 грудня, посилаючись на дані відстеження суден.

Деталі

На початку серпня 2024 року танкер Pioneer забрав першу партію СПГ із заводу Arctic LNG 2, що зафіксовано на супутникових знімках. Проте судно провело понад чотири місяці у пошуках покупця, так і не знайшовши охочих обійти санкції США, пише видання.

Ця ситуація, за словами аналітиків, показує виклики, з якими стикається Москва у своїх амбіціях збільшити експорт СПГ утричі до 2030 року.

Зазначається, що з заводу Arctic LNG 2 було відправлено кілька партій СПГ. Усі вони транспортувалися суднами так званого «тіньового флоту» – міжнародними кораблями, які допомагають Росії обходити західні санкції.

Однак жодне з цих суден не зафіксували в іноземних портах. Покупці побоюються вторинних санкцій США, через що Москва змушена терміново шукати нові рішення.

Контекст

Російська галузь СПГ стала ключовою ціллю західних санкцій, оскільки США та їхні союзники намагаються скоротити доходи Кремля від енергетичного експорту на тлі війни в Україні. Після втрати доступу до європейського трубопровідного ринку внаслідок повномасштабного вторгнення в 2022 році СПГ став критично важливим джерелом доходів для російської економіки.

Проєкт Arctic LNG 2 відігравав центральну роль у планах Москви потроїти виробництво СПГ до 2030 року. Проте ці амбіції зупинили санкції, запроваджені США у листопаді минулого року, які обмежили діяльність заводу та інших проєктів Новатека, а також частину танкерів, що мали експортувати вантажі з Arctic LNG 2.

З 2024 року санкції ЄС додатково обмежать доступ російських вантажів СПГ до портів і перевалочних пунктів. За наявною інформацією, Росія вже почала формувати «тіньовий флот» для транспортування СПГ в обхід цих обмежень.

26 вересня Велика Британія ввела санкції проти п’яти суден і двох компаній, що працюють у російському СПГ-секторі.

У листопаді стало відомо, що Arctic LNG 2 фактично зупинив видобуток газу, знизивши його до мінімального рівня, через обмеження, запроваджені Заходом.