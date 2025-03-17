Польща залишила санкції проти російського олігарха Кантора попри його виключення зі списку ЄС

Польща залишила в силі національні санкції проти російського мільярдера В’ячеслава Моше Кантора, попри те, що Євросоюз виключив його зі свого санкційного списку за вимогою Угорщини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Сємоняк.

Деталі

Кантор, який володіє 20% акцій польського хімічного холдингу Grupa Azoty, потрапив під додаткові обмеження від Польщі 15 березня. Росіянина визнали особою, чия присутність у Польщі небажана.

У неділю ввечері холдинг підтвердив, що проти його міноритарного акціонера діють національні санкції.

Контекст

Як зазначає Puls Biznesu, Кантор очолює російського гіганта добрив «Акрон», який понад десять років тому намагався захопити азотний завод у Тарнові-Мосцицях. Польща запобігла цьому, об’єднавши заводи в Тарнові та Пулавах у групу Azoty – одну зі стратегічних компаній, де влада заморозила російські активи.

Виключення Кантора з санкцій ЄС стало результатом угоди з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який наполіг на видаленні кількох осіб із «чорного списку» в обмін на продовження санкцій проти інших на пів року. Без цього санкції втратили б чинність. Польський міністр із питань ЄС Адам Шлапка назвав збереження обмежень проти майже 2000 осіб і понад 500 компаній «значним досягненням» Польщі, незважаючи на позицію Угорщини.