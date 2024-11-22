Блокада кордону. Польські фермери анонсували страйк перед ПП «Медика – Шегині» 23 листопада

Польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» 23 листопада з 9:00 за київським часом, повідомила Державна митна служба. Вони мають намір обмежуватимуть рух вантажівок до кінця 2024 року.

Ключові факти

Польські митники поінформували про те, що протестувальники мають намір пропускати автобуси і легкові авто в обидва напрямки без змін.

Обмеження стосуватимуться вантажних транспортних засобів. Протестувальники пропускатимуть по 1 вантажівці впродовж години на вʼїзд в Україну, на виїзд - рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокуватиметься повністю.

Наразі оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.

Контекст

Прикордонна криза між Польщею та Україною триває майже два роки: протести то вщухають, то набирають нових обертів, кордон блокували як польські перевізники, так і фермери.

У червні польські фермери відновлювали блокаду кордону. Тоді два десятки фермерських організацій Польщі склали новий список вимог, який планували передати до Сейму. Головні вимоги – обмеження на експорт української сільгосппродукції та скасування невигідних положень програми ЄС «Зелений курс». Представники фермерів також вимагали збільшити терміни кредитування до 25–30 років, ухвалити закон про «сільські території» та відрегулювати процес оренди орних земель.