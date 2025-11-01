Підписка від 49 грн
Помер Мирон Спольський – засновник першої київської піцерії «Везувіо»

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

1 хв читання

Мирон Спольський /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Мирон Спольський помер у віці 73-х років. Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

31 жовтня пішов із життя засновник київської «Піци Везувіо» – Мирон Спольський, йдеться в повідомленні Facebook-сторінки закладу. У 1990-х створений ним заклад на вул. Рейтарській став піонером столичної піци й працює вже понад три десятиліття.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Ключові факти

  • Мирон Спольський помер у віці 73-х років.
  • «Він був не лише натхненником і душею нашої команди, а й людиною з великим серцем, любов’ю до своєї справи та до кожного гостя, який заходив до нашої піцерії», – зазначено в повідомленні Facebook-сторінки закладу.

Контекст

Окрім ресторанного бізнесу, Спольський активно підтримував українські громади за кордоном. Він очолював Світовий Пласт, розвивав організацію в Канаді та Україні, фінансував пластові заходи й мистецьке змагання «Орликіада».

Спольський народився 1952 року в Торонто у родині українських емігрантів. У 1980-х долучався до розбудови торговельних відносин між Канадою та Україною, зокрема через створену Кабміном УРСР структуру «Укрімпекс». У 1988-му Спольський переїхав до Києва.

Відкрита ним «Піца Везувіо» залишається чинною піцерією на Рейтарській, яка продовжує працювати з 1995-го. «Я роблю піцу тому, що мені подобається робити піцу, а не з фінансових причин. «Везувіо» успішна в тому масштабі, в якому працює», – казав він у 2023-му.

