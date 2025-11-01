31 жовтня пішов із життя засновник київської «Піци Везувіо» – Мирон Спольський, йдеться в повідомленні Facebook-сторінки закладу. У 1990-х створений ним заклад на вул. Рейтарській став піонером столичної піци й працює вже понад три десятиліття.
Ключові факти
- Мирон Спольський помер у віці 73-х років.
- «Він був не лише натхненником і душею нашої команди, а й людиною з великим серцем, любов’ю до своєї справи та до кожного гостя, який заходив до нашої піцерії», – зазначено в повідомленні Facebook-сторінки закладу.
Контекст
Окрім ресторанного бізнесу, Спольський активно підтримував українські громади за кордоном. Він очолював Світовий Пласт, розвивав організацію в Канаді та Україні, фінансував пластові заходи й мистецьке змагання «Орликіада».
Спольський народився 1952 року в Торонто у родині українських емігрантів. У 1980-х долучався до розбудови торговельних відносин між Канадою та Україною, зокрема через створену Кабміном УРСР структуру «Укрімпекс». У 1988-му Спольський переїхав до Києва.
Відкрита ним «Піца Везувіо» залишається чинною піцерією на Рейтарській, яка продовжує працювати з 1995-го. «Я роблю піцу тому, що мені подобається робити піцу, а не з фінансових причин. «Везувіо» успішна в тому масштабі, в якому працює», – казав він у 2023-му.
