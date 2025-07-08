Найбільший порт Європи – Роттердам – почав підготовку до потенційного воєнного конфлікту з Росією. Адміністрація порту виділяє місце для кораблів із військовим вантажем і узгоджує з Антверпеном плани розподілу трафіку у разі повномасштабного вторгнення або нової ескалації, пише FT.
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Деталі
- Очільник порту Баудевайн Сімонс заявив, що разом із бельгійським портом Антверпен опрацьовуються варіанти логістики на випадок прибуття військових вантажів із США, Канади та Великої Британії.
- За його словами, не всі термінали можуть обробляти таку номенклатуру, тому частину вантажу доведеться перекидати до інших портів, зокрема до Антверпена.
- Нідерланди за запитом НАТО зобовʼязали Роттердам надати простір для одночасного прийому кількох військових кораблів. Планується, що один або кілька таких суден перебуватимуть у порту протягом кількох тижнів до пʼяти разів на рік.
- Перевантаження боєприпасів буде можливе лише в контейнерному терміналі, що відповідає стандартам безпеки. Також щороку заплановані декілька амфібійних навчань.
- Роттердам і Антверпен співпрацюють у сфері стратегічної самозабезпеченості – від критичної сировини до медикаментів. Сімонс закликав до створення європейських резервів мінералів, таких як мідь, літій і графіт, за аналогією зі стратегічними запасами нафти.
- ЄС має оголосити нову «стратегію накопичення запасів» для медичних товарів, енергетичного обладнання, продуктів і води вже цього тижня.
Контекст
Підготовка портів до можливої війни є частиною ширших європейських зусиль зі зміцнення обороноздатності. ЄС розробляє план переозброєння на суму до €800 млрд, а Нідерланди планують збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.
Генсек НАТО Марк Рютте нещодавно попередив, що Росія може атакувати одну з країн Альянсу до 2030 року.
Роттердамський порт щороку обробляє понад 436 млн тонн вантажів і приймає понад 28 000 морських суден. Після введення санкцій проти Росії його обсяги торгів знизилися приблизно на 8%. Порт Антверпен є другим за розміром у ЄС, обробляючи 240 млн тонн вантажів щороку.
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