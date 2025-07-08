Найбільший порт Європи – Роттердам – почав підготовку до потенційного воєнного конфлікту з Росією. Адміністрація порту виділяє місце для кораблів із військовим вантажем і узгоджує з Антверпеном плани розподілу трафіку у разі повномасштабного вторгнення або нової ескалації, пише FT .

Деталі

Очільник порту Баудевайн Сімонс заявив, що разом із бельгійським портом Антверпен опрацьовуються варіанти логістики на випадок прибуття військових вантажів із США, Канади та Великої Британії.

За його словами, не всі термінали можуть обробляти таку номенклатуру, тому частину вантажу доведеться перекидати до інших портів, зокрема до Антверпена.

Нідерланди за запитом НАТО зобовʼязали Роттердам надати простір для одночасного прийому кількох військових кораблів. Планується, що один або кілька таких суден перебуватимуть у порту протягом кількох тижнів до пʼяти разів на рік.

Перевантаження боєприпасів буде можливе лише в контейнерному терміналі, що відповідає стандартам безпеки. Також щороку заплановані декілька амфібійних навчань.

Роттердам і Антверпен співпрацюють у сфері стратегічної самозабезпеченості – від критичної сировини до медикаментів. Сімонс закликав до створення європейських резервів мінералів, таких як мідь, літій і графіт, за аналогією зі стратегічними запасами нафти.

ЄС має оголосити нову «стратегію накопичення запасів» для медичних товарів, енергетичного обладнання, продуктів і води вже цього тижня.

Контекст

Підготовка портів до можливої війни є частиною ширших європейських зусиль зі зміцнення обороноздатності. ЄС розробляє план переозброєння на суму до €800 млрд, а Нідерланди планують збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.

Генсек НАТО Марк Рютте нещодавно попередив, що Росія може атакувати одну з країн Альянсу до 2030 року.

Роттердамський порт щороку обробляє понад 436 млн тонн вантажів і приймає понад 28 000 морських суден. Після введення санкцій проти Росії його обсяги торгів знизилися приблизно на 8%. Порт Антверпен є другим за розміром у ЄС, обробляючи 240 млн тонн вантажів щороку.