Лідери НАТО зобов’язалися до 2035 року щорічно спрямовувати 5% ВВП на оборону, підтримувати Україну та тлі «довгострокової загрози» збоку Росії. Відповідні пункти містяться в підсумковій декларації саміту НАТО, який проходить в Гаазі.

Ключові факти

Країни-члени НАТО подаватимуть щорічні плани для поступового досягнення мети в 5% ВВП. Зокрема, до 1,5% ВВП щорічно виділятимуть на захист критичної інфраструктури, кібербезпеку, цивільну готовність, інновації та розвиток оборонної промисловості. У 2029 році прогрес буде ретельно переглянуто.

Усі члени Альянсу, за винятком нюансу з Іспанією, підтримали мету витрат у 5% ВВП на оборону. До підрахунків включатимуть пряму підтримку Збройних сил України.

Декларація підтверджує відданість 32 країн принципу колективної оборони за статтею 5 Вашингтонського договору, де напад на одного члена вважається нападом на всіх.

Окремо наголошено на підтримці України, чия безпека сприяє стабільності Альянсу.

У документі немає прямого засудження агресії Росії, але вказується на «довгострокову загрозу» з її боку для євроатлантичної безпеки.

Заява 32 країн-членів НАТО, згідно з оприлюдненим виданням проєктом, значно коротша за торішню (трохи більше 400 слів порівняно з понад 5000 у 2024 році). У документі Росія згадується один раз, а Україна – двічі. Зокрема, члени Альянсу «підтверджують свою непохитну відданість суверенним зобов’язанням щодо підтримки України, чия безпека сприяє нашій». Однак прибрали засудження російської агресії в Україні, а також обіцянку про прийняття країну до Альянсу.

Контекст

Дводенний саміт у Нідерландах зосередився на забезпеченні подальшої участі США в трансатлантичному альянсі, який переживає один із найскладніших етапів. НАТО стикається з викликами через війну Росії в Україні та занепокоєнням щодо можливого виведення США своїх військ і озброєнь із Європи.

Стаття 5 Вашингтонського договору, що зобов’язує членів Альянсу захищати один одного в разі нападу, вважається наріжним каменем НАТО. Проте Дональд Трамп неодноразово висловлював сумніви щодо готовності США захищати інших союзників у разі війни.

24 червня, прямуючи на саміт, Трамп знову ухилився від чіткої відповіді про виконання зобов’язань за статтею 5, заявивши журналістам, що ця стаття має «багато інтерпретацій». Крім того, він опублікував у соціальних мережах опитування, яке показало, що більшість його прихильників підтримали б вихід США з НАТО.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що США залишаються «повністю відданими» статті 5, і вкотре похвалив Трампа за тиск на країни-члени щодо збільшення оборонних витрат.

Раніше Трамп критикував союзників за недостатній внесок у колективну безпеку, звинувачуючи їх у тому, що вони перекладають основний фінансовий тягар оборони на Вашингтон.