Позиція Трампа може змусити Південну Корею відправити зброю в Україну – Bloomberg

Після перемоги Дональда Трампа на виборах у США Південна Корея може переглянути свою політику і надати зброю Україні. Якщо Київ отримає підтримку, то це матиме значний вплив на хід війни, пише Bloomberg 14 листопада.

Деталі

Ймовірність постачання Південною Кореєю боєприпасів Україні зараз невисока. Але ситуація може змінитися після можливої провокації з боку КНДР, або після того, як буде зрозуміла політика Трампа щодо підтримки України.

Летальна зброя з Південної Кореї могла б значно підтримати Україну. Крім того, це дало б сигнал південнокорейському бізнесу, що він зміг би долучитися до післявоєнного відновлення України.

З іншого боку військова допомога Сеулу, наймовірніше, викличе гнів Москви, збільшить ризики ескалації конфлікту і може призвести до нових провокацій з боку Пхеньяна, зазначило видання.

Обережна позиція Сеула частково пояснюється побоюванням перетворити Росію на ворога. МЗС Росії вже пригрозило Південній Кореї «наслідками для безпеки», якщо вона відправить зброю Україні.

Ще один важливий фактор – невелика підтримка ідеї прямої військової допомоги Україні серед південнокорейців.

Пак Чан Де, лідер опозиційної Демократичної партії, закликав уряд відмовитися від планів підтримки України. Він зазначив, що після повернення Трампа у Білий дім, війна вступить у нову фазу.

Контекст

Сеул тривалий час опирався закликам західних союзників задіяти свої величезні військові запаси і безпосередньо відправити зброю чи боєприпаси в Україну. Однак розгортання Північною Кореєю до 12 000 військовослужбовців у Росії змінило цю позицію. Президент Юн Сок Йоль заявив, що пряма участь Пхеньяна в конфлікті становить загрозу для безпеки його країни.

Сеул обіцяв вжити «поетапних заходів» і закликав Північну Корею вивести свої війська з РФ. Одним із можливих сценаріїв називали передачу Україні летальної зброї. Досі Сеул не надавав військову допомогу Києву, обмежуючись гуманітарною та фінансовою підтримкою. Юн Сок Йоль ще у квітні 2023 року зазначив, що умови для такої допомоги мають бути суворими: «великомасштабний напад на мирних жителів чи серйозне порушення законів війни».

Президент Володимир Зеленський наприкінці жовтня заявив, що Україна планує передати Південній Кореї детальний запит, який включатиме необхідну для українських захисників зброю. Він повідомив, що планує направити представника до Сеула, щоб переконати Південну Корею переглянути свою позицію.