Україна розробила два пункти свого Плану перемоги спеціально під Трампа. FT дізналося деталі пропозицій

Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії, що швидко припинить війну в Україні, але був неоднозначним у питанні подальшої підтримки Києва з боку Вашингтона.

Україна розробляла свій План перемоги з урахуванням перемоги Дональда Трампа на виборах президента США, пише видання Financial Times із посиланням на джерела. Пропозиції були представлені Трампу, коли український президент зустрівся з ним у Нью-Йорку у вересні, і вони його зацікавили.

Ключові факти

За словами українських та європейських чиновників, союзники України в Європі та США, включаючи високопоставлених республіканців, давали поради про те, як найкраще сформулювати пропозиції, що простимулюють тісне співробітництво з Києвом, а не припинять критично важливу допомогу країні.

Одна з ідей передбачає заміну частини американських військ, розміщених у Європі, українськими військами після війни.

Друга пропозиція передбачає поділ найважливіших природних ресурсів України із західними партнерами. За даними видання, ідея була розроблена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, союзником Трампа.

За словами джерела, обізнаного про зустріч, Трамп був «зацікавлений» у двох пунктах.

Окремо український бізнес також веде переговори з урядом щодо надання Трампу повноважень щодо «перевірки інвестицій», що дозволить йому фактично обирати, хто може вести бізнес у країні. Один із учасників планування описав ідею як «ABC (anybody but China) – будь хто, крім Китаю», що може особливо добре зіграти з Трампом. Українські галузі, що залежать від китайських технологій та матеріалів, за словами джерела, можуть переключитися на постачальників із США та залучити більше західних інвестицій. Ідея знаходиться на ранніх стадіях, але деякі керівники бізнесів, близькі до Офісу президента вважають, що вона може зацікавити Трампа.

Україна почала розробляти свої пропозиції влітку, щоб «навʼязати свою точку зору перш, ніж Трамп зможе навʼязати свою», сказала людина, яка брала участь у плануванні.

Контекст

16 жовтня президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів і трьох таємних додатків. Зеленський пропонує західним партнерам разом добувати українські корисні копалини та розмістити українські війська в Європі після завершення війни. Чому це з’явилось у Плані перемоги – детальніше читайте тут.

Дональд Трамп стане другим експрезидентом США, який повернеться до Білого дому після поразки, зазначив CNN. Трамп виграв вибори у 2016 році, але програв у 2020-му. До нього цей шлях пройшов Гровер Клівленд: він брав участь у трьох кампаніях поспіль у 1884-му, 1888-му і 1892-му роках, але переміг 1884-го і 1892-го.

6 листопада відбулася телефонна розмова Трампа із Зеленським, у якій брав участь мільярдер Ілон Маск, повідомив Axios із посиланням на два джерела. За їхніми словами, Зеленський був дещо заспокоєний тим, що почув від обраного президента США.

Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, пише The Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.