Представники Демократичної партії планують зірвати виступ Трампа в Конгресі – Axios

Представники Демократичної партії США розглядають варіанти перешкоджання виступу президента Дональда Трампа в Конгресі, запланованого на 4 березня. Про це пише Axios із посиланням на джерела серед демократів.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine
Деталі
- За інформацією видання, у партії тривають дискусії про способи висловлення незгоди з позицією президента, зокрема стосовно питань, пов’язаних із Україною. Хоча такі дії не є звичною практикою, демократи шукають ефективний спосіб продемонструвати своє обурення. Як зазначило Axios, частина виборців очікує від партії активного протесту, тоді як інші вважають, що це може лише посилити позиції Трампа.
- Серед ідей – демонстративний вихід із зали під час певних заяв президента та використання символічних предметів. Деякі демократи пропонують принести плакати з гаслами проти Трампа та коробки з яйцями як натяк на зростання цін на продукти.
- Обговорюються хлопавки, червоні картки (як символ порушення правил) і кишенькові примірники Конституції США – на знак протесту проти дій адміністрації Трампа, що, на думку демократів, суперечать основному закону країни.
- Окремі конгресмени готуються до «кольорового протесту». Жінки-демократки можуть з’явитися в рожевому одязі як символ «одностайного непокору президенту», а афроамериканські законодавці думають над чорним вбранням, щоб підкреслити похмурий погляд на ситуацію в країні.
- Конгресвумен Марсі Каптур із Огайо планує роздавати краватки та шарфи в кольорах українського прапора на знак підтримки президента України Володимира Зеленського.
Контекст
Президент США Дональд Трамп 3 березня анонсував свій виступ, заявивши, що «завтрашній вечір стане визначним», і пообіцяв «говорити все як є».
4 березня ввечері він уперше після інавгурації звернеться до обох палат Конгресу на спільному засіданні. Початок виступу заплановано на 21:00 за місцевим часом.
У своєму дописі Трамп заявив: «Єдиний президент, який не поступився жодним шматком української землі путінській Росії, – це я, Дональд Трамп. Не забувайте цього, коли слабкі й бездарні демократи накидатимуться з критикою, а фейкові ЗМІ охоче підхоплюватимуть їхні слова».
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.