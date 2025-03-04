Представники Демократичної партії планують зірвати виступ Трампа в Конгресі – Axios

Представники Демократичної партії США розглядають варіанти перешкоджання виступу президента Дональда Трампа в Конгресі, запланованого на 4 березня. Про це пише Axios із посиланням на джерела серед демократів.

Деталі

За інформацією видання, у партії тривають дискусії про способи висловлення незгоди з позицією президента, зокрема стосовно питань, пов’язаних із Україною. Хоча такі дії не є звичною практикою, демократи шукають ефективний спосіб продемонструвати своє обурення. Як зазначило Axios, частина виборців очікує від партії активного протесту, тоді як інші вважають, що це може лише посилити позиції Трампа.

Серед ідей – демонстративний вихід із зали під час певних заяв президента та використання символічних предметів. Деякі демократи пропонують принести плакати з гаслами проти Трампа та коробки з яйцями як натяк на зростання цін на продукти.

Обговорюються хлопавки, червоні картки (як символ порушення правил) і кишенькові примірники Конституції США – на знак протесту проти дій адміністрації Трампа, що, на думку демократів, суперечать основному закону країни.

Окремі конгресмени готуються до «кольорового протесту». Жінки-демократки можуть з’явитися в рожевому одязі як символ «одностайного непокору президенту», а афроамериканські законодавці думають над чорним вбранням, щоб підкреслити похмурий погляд на ситуацію в країні.

Конгресвумен Марсі Каптур із Огайо планує роздавати краватки та шарфи в кольорах українського прапора на знак підтримки президента України Володимира Зеленського.

Контекст

Президент США Дональд Трамп 3 березня анонсував свій виступ, заявивши, що «завтрашній вечір стане визначним», і пообіцяв «говорити все як є».

4 березня ввечері він уперше після інавгурації звернеться до обох палат Конгресу на спільному засіданні. Початок виступу заплановано на 21:00 за місцевим часом.

У своєму дописі Трамп заявив: «Єдиний президент, який не поступився жодним шматком української землі путінській Росії, – це я, Дональд Трамп. Не забувайте цього, коли слабкі й бездарні демократи накидатимуться з критикою, а фейкові ЗМІ охоче підхоплюватимуть їхні слова».