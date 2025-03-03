Трамп назвав себе «єдиним президентом, який не віддав української землі» Росії

Президент США Дональд Трамп назвався себе «єдиним президентом, який не віддав української землі» Росії. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social. Він також анонсував «грандіозний вечір» 4 березня, коли він розповість «все як є», не уточнивши, про що йдеться.

Ключові факти

«Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії — це президент Дональд Трамп. Памʼятайте про це, коли слабкі та неефективні демократи критикують, а фейкові новини з радістю публікують все, що вони скажуть!» – написав він.

В окремому пості він також анонсував, що «завтрашня ніч буде великою», але не озвучив деталі.

Відомо, що увечері 4 березня Трамп уперше після інавгурації виступить на спільному засіданні обох палат Конгресу. Виступ розпочнеться о 21:00 за місцевим часом.

Контекст

28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч між Зеленським і Трампом, мета якої полягала в підписанні угоди про рідкоземельні мінерали, але перемовини закінчилися конфліктом. Під час спілкування з пресою дискусія про припинення вогню швидко переросла в гостру суперечку.

Зеленський наголосив на необхідності гарантій безпеки та повноцінної участі Києва в переговорах, заявивши: «Ніхто не має права диктувати нам умови». Трамп, у свою чергу, згадав про зруйновані українські міста та нестачу людських ресурсів, на що Зеленський порадив йому особисто відвідати Україну й переконатися в ситуації. У відповідь Трамп сказав: «Ви повинні бути вдячними, у вас немає сильної позиції», нагадавши про допомогу в розмірі $350 млрд. Зеленський відрізав: «Я не граю в азартні ігри».

Він наголосив, що Європа повинна бути залучена до переговорного процесу, а пропозиція Трампа про перемир’я без чітких гарантій є неприйнятною, адже Росія вже 25 разів порушувала подібні домовленості. Зустріч завершилася передчасно: Зеленський залишив Білий дім, а угоду так і не підписали. Трамп пізніше заявив, що український лідер не налаштований на мир.