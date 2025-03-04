Примус до миру. Трамп призупинив військову допомогу для України. Які будуть наслідки? Реакція світових ЗМІ

Адміністрація Дональда Трампа офіційно призупинила постачання всіх видів військової допомоги Україні. Це рішення ухвалене в ніч на 4 березня, хоча світові ЗМІ пов’язують його із гострою суперечкою президента США з Володимиром Зеленським у Білому домі 28 лютого. Forbes зібрав реакцію від The Economist , NYT , WSJ та Bloomberg

Білий дім тимчасово заморозив постачання зброї та боєприпасів Україні на понад $1 млрд, які перебували в процесі доставлення або замовлення, повідомляє The Wall Street Journal. Під заборону потрапили всі військові постачання, які ще не прибули до України, включно з тими, що перебувають у транзитних зонах у Польщі.

Причина рішення – бажання президента США Дональда Трампа побачити від України «добросовісну відданість мирним переговорам з Росією», кажуть у Білому домі. Відновлення допомоги можливе лише після того, як Україна продемонструє готовність до переговорів, але конкретні умови цього не визначені, додає WSJ.

Тиск на Зеленського

Трамп хоче змусити Київ піти на поступки Москві, використовуючи військову допомогу як важіль, пише NYT. Після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті Трамп «вибухнув гнівом» через відмову Зеленського прийняти його умови.

У Білому домі розглядали можливість повного згортання підтримки Києва ще до цієї зустрічі, повідомляє The Economist. Це рішення викликало паніку серед європейських союзників, які тепер шукають альтернативні способи підтримки України.

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, 28 лютого 2025 року. Фото Getty Images

Наслідки для України

Зупинка військової допомоги США означає:

Дефіцит артилерійських боєприпасів. Україна досі значною мірою залежить від американських снарядів, а їхній дефіцит може призвести до повторення ситуації в Бахмуті, де через брак боєприпасів росіяни отримали значну перевагу, пише The Economist.

Втрата високотехнологічної зброї. Без американських Patriot Україна матиме значно менше можливостей протистояти російським балістичним ракетам.

Обмеження доступу до розвідданих США. Американські супутники та дані НАТО відіграють ключову роль у наведенні українських ракет та дронів на цілі всередині Росії. Втрата цієї підтримки ускладнить удари по російських логістичних вузлах, коментує WSJ.

Потенційне відключення Starlink. Супутниковий інтернет від SpaceX є критично важливим для комунікацій ЗСУ. Українські інженери працюють над альтернативами, але вони поки що менш ефективні, зазначає The Economist.

Це значно ширші обмеження, ніж ті, про які писали WSJ тиждень тому.

Реакція Європи

Європейські союзники розглядають можливість збільшення власних постачань зброї, але їхніх ресурсів недостатньо, щоб повністю замінити підтримку США.

Британія та Франція готують тимчасову угоду про припинення вогню, щоб виграти час для України, пише Bloomberg.

Німеччина, Польща та країни Балтії шукають способи пришвидшити постачання боєприпасів, однак навіть оптимістичні прогнози кажуть, що ресурсу вистачить лише до літа, коментує WSJ.

Французько-італійська система SAMP/T може частково замінити Patriot, але вона менш ефективна, а її нова версія буде доступна лише наступного року, додає The Economist.

Багатофункціональна радарна машина MRI італійської зенітно-ракетної системи SAMP/T Mamba. Фото Getty Images

Довгострокова перспектива

Україна може протриматися без нових постачань озброєння зі США кілька місяців, але в довгостроковій перспективі ситуація може критично загостритися. Раніше WSJ писав, що зброї має вистачити до літа.

«Європа може закрити частину потреб України в артилерійських снарядах, але проблеми з ППО та високоточними ракетами стануть очевидними вже влітку», – каже Майкл Кофман, експерт Carnegie Endowment for International Peace.

Попри загрозливі сигнали, деякі українські офіційні особи не втрачають оптимізму. Ситуацію на фронті вдалося стабілізувати, а стратегічні удари по російських складах у тилу дають результати, пише The Economist. «Фронт може трохи відступити, але катастрофи не буде», – каже один із командирів розвідки.

Рішення Вашингтона зупинити допомогу виглядає як серйозний удар по Україні та її союзниках. «Якщо найгірший сценарій справдиться і США не будуть надійним партнером, це зашкодить не лише Україні, а й усьому Заходу», – коментує Сергій Кошман, представник українського сектору військових технологій.