На пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Устилуг – Зосин» на кордоні з Польщею можливе уповільнення пропуску громадян через початок роботи нової цифрової Системи вʼїзду та виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES). Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
Деталі
- На цих пунктах пропуску система EES почала працювати 3 листопада, повідомляє пресслужба відомства.
- «Упровадження системи на першопочатку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур. Тому рекомендуємо планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску», – зазначається у повідомленні.
Контекст
EES – це електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без проставлення штампів у паспортах. Вона поширюється на громадян країн поза ЄС, які подорожують до Шенгену на термін до 90 днів протягом 180-денного періоду. Мета – посилення безпеки, точний облік термінів перебування іноземців у Євросоюзі та протидія незаконній міграції.
Під час першого в’їзду до Шенгенської зони (зокрема до ЄС, Австрії чи Ліхтенштейну) громадяни проходитимуть реєстрацію: їх сфотографують і знімуть відбитки чотирьох пальців. На основі цих даних створять цифровий профіль із паспортною інформацією. При подальших перетинах кордону перевірка відбуватиметься швидше — біометрію автоматично звірятимуть із уже збереженою в базі. Система фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду. Дітям до 12 років біометричні дані здавати не потрібно.
Українці також проходитимуть цей контроль. Повноцінне впровадження системи заплановане до 10 квітня.
З 28 жовтня система EES запрацювала в усіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні.
