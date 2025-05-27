Продажі електромобілів Tesla в країнах ЄС впали на 52,6% у квітні, а за перші чотири місяці року – на 46,1%. Натомість китайські автовиробники, зокрема BYD, продовжують нарощувати продажі. Про це пише Le Figaro з посиланням на дані Європейської асоціації автовиробників (ACEA).

Деталі

Частка Tesla на європейському ринку скоротилася до 1,1%. За чотири місяці 2025 року компанія продала понад 41 000 автомобілів, порівняно з більш ніж 77 000 за аналогічний період торік. За даними Jato Dynamics, у квітні Tesla поступилася десятьом брендам, включно з Volkswagen, BMW, Renault і BYD.

Компактний електричний кросовер Škoda Elroq від Volkswagen Group очолив рейтинг продажів, тоді як Tesla Model Y опустилася на дев’яте місце.

«Продажі електромобілів зростають повільно та нерівномірно в країнах ЄС. Для їх популяризації потрібні субсидії, податкові пільги, розвинена зарядна інфраструктура та доступні тарифи на електроенергію», – зазначила генеральна директорка ACEA Зігрід де Вріс.

На падіння продажів Tesla впливають політичні заяви Ілона Маска та його участь у департаменті DOGE в адміністрації Дональда Трампа.

У першому кварталі 2025 року продажі компанії знизилися на 13% порівняно з минулим роком, найбільше – у ЄС. Проте 20 травня Маск заявив, що комерційна ситуація Tesla «стабілізувалася», а продажі «залишаються добрими».

Контекст

Виробництво Tesla скоротилося через переобладнання заводів по всьому світу для випуску оновленої Model Y. Проте основною причиною падіння продажів стала політична діяльність Ілона Маска. Його підтримка Дональда Трампа та керівництво Департаментом ефективності уряду (DOGE) викликали суперечливу реакцію, що негативно вплинуло на репутацію брендів компанії.

Це спровокувало рух Tesla Takedown, який закликає до бойкоту: з початку 2025 року біля об’єктів Tesla відбулися сотні протестів, а людей агітують продавати автомобілі та акції компанії.

Інвестори також критикують Маска. Бред Ландер, контролер Нью-Йорка, який консультує пенсійні фонди міста, звинуватив компанію у приховуванні інформації про те, скільки часу Маск приділяє Tesla. За його словами, акціонери потерпають через відсутність гендиректора, який би повністю зосередився на компанії.

Маск визнав, що поєднання бізнесу та роботи у Вашингтоні є складним. Однак 20 березня під час зустрічі з працівниками Tesla, трансльованої в X, він висловив оптимізм щодо майбутнього компанії та порадив співробітникам зберігати акції.

Tesla робить акцент на штучний інтелект, автономне водіння та робототехніку. У червні в Остіні планується запуск сервісу роботаксі, а в першій половині року – випуск нових доступніших моделей. Ці плани вселяють надію інвесторам, що Tesla оновить лінійку продуктів і зменшить вплив скандалів, пов’язаних із Маском.