Похід Ілона Маска в політику руйнує Tesla: найдорожчий у світі автовиробник втрачає клієнтів і мільярди доларів – WSJ

Політична активність мільярдера Ілона Маска, зокрема його союз із Дональдом Трампом, призвів до відтоку клієнтів Tesla: власники продають авто, а попит падає, що ставить під загрозу позиції компанії на ринку електромобілів, пише WSJ .

Ключові факти

Tesla, яка довго асоціювалася з екологічністю та інноваціями, стикається зі зниженням популярності. Однією з причин цього називають політичні погляди та дії Ілона Маска.

За даними опитування Strategic Vision, частка покупців, готових обрати Tesla, скоротилася з 22% у 2022 році до 7% у 2024-му.

Минулого року глобальні поставки Tesla зменшилися на 1% – це перше падіння за понад десять років, попри зростання ринку електромобілів на 25%. У США продажі впали на 7%, у Німеччині – на 76,3%, у Франції – на 26%.

Деякі власники Tesla продають свої автомобілі, пояснюючи це незгодою з позицією Маска. Крім того, на компанію впливають протести біля автосалонів і випадки вандалізму, зокрема графіті свастики на станціях Supercharger.

Згідно з дослідженням Morning Consult, підтримка Tesla серед виборців-демократів у США знизилася з 23% до 13%, тоді як серед республіканців зросла з 15% до 26%. Однак, республіканські виборці загалом рідше купують електромобілі, що обмежує позитивний ефект від цієї підтримки.

Окремі співробітники залишають компанію через розбіжності у цінностях. Колишній працівник Tesla, єврей за національністю Джаред Оттманн заявив, що покинув компанію через незгоду з політичною позицією Маска.

«Я неодноразово піднімав це питання всередині компанії: з менеджерами, відділом кадрів, юридичним відділом, відділом звʼязків з інвесторами, – написав Оттманн у LinkedIn. – І хоча багато хто висловлював особисту підтримку, Tesla як компанія зберігає мовчання. Це мовчання є оглушливим».

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах акції Tesla зросли, але у 2025 році втратили 35% вартості. Попри це, компанія залишається найдорожчим автовиробником у світі з ринковою капіталізацією $847 млрд.

Контекст

Tesla довгий час була символом екологічного прогресу завдяки місії Маска з переходу на стійку енергетику. Його підприємницький стиль та амбіції приваблювали клієнтів і інвесторів.

Однак із 2020 року Маск почав частіше висловлюватися на політичні теми – від критики карантинних обмежень до підтримки Дональда Трампа. Також він зробив пожертву в розмірі $250 млн на передвиборчу кампанію Трампа, що викликало дискусії серед клієнтів та співробітників компанії.

У США продажі Tesla зменшуються у штатах із переважно ліберальними поглядами (Нью-Йорк, Каліфорнія), але зростають у більш консервативних регіонах (Невада, Юта). В Європі підтримка Маском німецької партії AfD, яка заперечує зміну клімату, також спричинила обурення серед клієнтів та працівників заводу в Берліні.

На тлі політичних суперечностей Tesla стикається з тиском з боку конкурентів. Старіння модельного ряду, питання щодо якості автомобілів та зниження цін на вживані моделі послаблюють позиції компанії.

Очікується, що оновлена Model Y, яка має з’явитися в березні 2025 року, може стимулювати продажі. Однак аналітики, зокрема Феліпе Муньос із JATO Dynamics, застерігають, що політична активність Маска є ризиком для репутації компанії.

Інвестори сподіваються, що партнерство з Трампом та зосередженість на робототехніці допоможуть Tesla. Однак для багатьох клієнтів компанія перестала бути символом «зеленої» революції, натомість стала уособленням суперечливих політичних поглядів її власника.