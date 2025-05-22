BYD уперше обійшла Tesla за продажами електромобілів у Європі

Китайська компанія BYD Co. вперше випередила Tesla Inc. за продажами електромобілів у Європі, обійшовши американський бренд, який довго лідирував у сегменті електрокарів на континенті. Про це пише Bloomberg 22 травня.

Деталі

У квітні BYD зареєструвала 7231 новий акумуляторний електромобіль, що на 169% більше, ніж торік, увійшовши до топ-10 брендів за продажами електрокарів. Tesla, чиї реєстрації впали на 49%, посіла наступну позицію.

«Хоча різниця в місячних продажах між двома брендами невелика, це має величезне значення. Це переломний момент для європейського авторинку», – зазначив аналітик Jato Dynamics Феліпе Муноз.

Незважаючи на зростання європейського сегмента електромобілів на 28%, Tesla продовжує втрачати позиції, тоді як Volkswagen, лідер ринку, збільшив продажі електрокарів на 61%, а бренд Skoda від Volkswagen AG потроїв реєстрації.

BYD ще більше випередила Tesla, якщо враховувати гібридні електромобілі: загальні продажі китайської компанії зросли на 359%.

Контекст

Китайська компанія BYD обійшла Tesla за обсягом глобальних продажів електромобілів, зміцнивши позиції серед лідерів ринку. У січні 2025 року BYD реалізувала понад 318 000 електричних і гібридних автомобілів, що на 161% більше, ніж торік, і зайняла майже 15% китайського авторинку – найбільшого у світі.

У березні 2025 року BYD оголосила про плани залучити $5,2 млрд через розміщення акцій для фінансування досліджень, міжнародної експансії, поповнення оборотного капіталу та інших корпоративних потреб. У першому кварталі чистий прибуток компанії становив 9,15 млрд юанів ($1,3 млрд), перевищивши прогнози аналітиків і випередивши Tesla, чий прибуток досяг лише $409 млн – утричі менше.