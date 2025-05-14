Tesla готує нову угоду з Маском після блокування судом його рекордної виплати в $56 млрд – FT

Рада директорів Tesla сформувала спеціальний комітет для вивчення питання оплати праці Ілона Маска, що може призвести до пропозиції голові виробника електромобілів нового пакета опціонів на акції у спробі вирішити невизначеність щодо його майбутнього, пише Financial Times .

Ключові факти

За словами кількох джерел, до складу комітету входять лише голова Робін Денхолм та Кетлін Вілсон-Томпсон. Крім пакета оплати Маска, комітет також розгляне альтернативні способи компенсації йому за минулу роботу, якщо Tesla не відновить його рекордну угоду з оплати 2018 року через апеляцію у Верховному суді Делавера цього року.

Джерела додали, що після того, як існування спеціального комітету було розкрито однією пропозицією в документі минулого місяця, великі інвестори звернулися до ради директорів і вислухали їхню думку про зарплату Маска та його подальше керівництво компанією.

Щорічні збори автовиробників можуть бути відкладені. Це дасть комітету час сформулювати нові пропозиції щодо виплат, за якими акціонери могли б проголосувати, додали джерела. Tesla зазвичай проводить цей захід у травні чи червні.

Комітет все ще перебуває на ранніх стадіях обговорення, і ні новий пакет, ні якесь рішення про те, як буде структуровано нову зарплату Маска, не затверджено, кажуть джерела.

Будь-які опціони на акції залежатимуть від досягнення Tesla фінансових, операційних та цінових показників акцій.

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Контекст

Tesla і Маск уже сім років втягнуті в судовий позов у ​​Делавері через найбільшу в історії США компенсацію. Рішення було скасовано Кетлін Маккормік, суддею Делавера, у січні 2024 року. Вона ухвалила, що сума була надмірною, а члени ради діяли на догоду Маску і поводилися «як безвільні слуги гордовитого господаря».

Маск, який уже є найбагатшою людиною у світі, пригрозив залишити компанію – виробника електромобілів, співзасновником якої він є, якщо йому не нададуть більшого контролю над компанією.

Пакет Маска 2018 року включав 304 млн опціонів на акції вартістю потенційно $56 млрд на момент початкового рішення 2024 року, $146 млрд на піку у грудні та $98 млрд за поточною ціною акцій. Він отримав право реалізувати всі опціони у 2023 році після досягнення амбітних цілей щодо оцінки та фінансових показників.

Суддя відхилила спробу відновити зарплату Маска у грудні, навіть після того, як Tesla голосуванням акціонерів повторно схвалила премію на своїх останніх щорічних зборах у червні.

Якщо Верховний суд Делавера відновить пакет після апеляції, частка володіння Маска в Tesla збільшиться з трохи менше ніж 13% до більш ніж 20%.

На початку 2024 року Маск пригрозив, що залишить автовиробника, якщо його контроль не буде збільшено, заявивши, що без чверті акцій він не зможе гарантувати, що Tesla відповідально використовує штучний інтелект.

Союз мільярдера з президентом Дональдом Трампом та дії на посаді голови DOGE стали тягарем для Tesla. Продажі електромобілів різко впали у США та Європі, а в Китаї сповільнилися на тлі жорсткої внутрішньої конкуренції та торгової війни Трампа. Щоб заспокоїти інвесторів, він пообіцяв присвятити більше свого часу Tesla, а компанія спростувала повідомлення про те, що намагається замінити його на посаді генерального директора.