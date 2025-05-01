Tesla почала шукати заміну Маску на посаді гендиректора, дізнався WSJ. Мільярдер відреагував

Близько місяця тому рада директорів Tesla серйозно задумалася про пошук нового гендиректора у звʼязку з падінням акцій і роздратуванням деяких інвесторів з приводу зосередженості Ілона Маска на Білому домі . Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела. Автовиробник та сам мільярдер спростували цю інформацію.

Ключові факти

За словами джерел, знайомих із перебігом обговорень, члени ради директорів звернулися до кількох компаній з пошуку керівників, щоб розробити формальний процес пошуку наступного генерального директора Tesla.

Це відбулося на тлі того, що у компанії наростала напруженість. продажі та прибуток стрімко падали, а Маск проводив більшу частину часу у Вашингтоні.

Приблизно в цей час рада директорів Tesla зустрілася з Маском. Члени ради директорів сказали Маску, що йому потрібно більше часу приділяти Tesla, і йому треба заявити про це публічно. За даними WSJ, Маск не заперечував і згодом заявив, що витрачатиме менше часу на роботу в адміністрації США.

Видання зазначає, що йому невідомо, як тепер просуваються пошуки нового керівника, а також чи знав Маск, який входить до ради директорів Tesla, що йому почали шукати заміну.

Tesla назвала «абсолютною неправдою» повідомлення про те, що компанія звʼязалася з рекрутинговими агентствами для пошуку нового гендиректора. У заяві наголошується, що рада директорів упевнена в здібності Маска «продовжувати реалізацію захоплюючого плану зростання» компанії.

Сам бізнесмен заявив, що стаття WSJ є «навмисне хибною», він звинуватив видання у «грубому порушенні етики».

Контекст

Будь-які зміни керівництва ознаменували б важливий момент для Tesla: Маск керував виробником електромобілів майже 20 років, хоча 2018 року він пішов з посади голови ради директорів. Маск брав активну участь у всіх своїх підприємствах, навіть у тих, де повсякденним управлінням займаються інші керівники.

Перехід Маска в уряд припав на скрутний час для його найбільшої компанії. Продаж електромобілів Tesla впав у 2024 році, що стало першим річним спадом за більш ніж десятиліття.

Тісні звʼязки Маска із Трампом заплямували бренд Tesla для деяких споживачів. Що ще гірше, мита президента ускладнили бізнес Tesla у Китаї, одному з найбільших автомобільних ринків, і ланцюжок поставок у США, який сильно залежить від постачальників у Мексиці та Канаді.

Близькість Маска до президента не допомогла йому. Минулого тижня він сказав інвесторам, що «продовжуватиме виступати за нижчі мита, а не за вищі, але це все, що я можу зробити». Рішення, за його словами, ухвалив президент.

Після перемоги Трампа минулого року акції Tesla спочатку різко зросли, відбиваючи оптимізм щодо того, що тісні звʼязки Маска із президентом принесуть користь його бізнесу. Ринкова вартість Tesla досягла рекордного максимуму $1,5 трлн у грудні. З того часу вона впала приблизно до $900 млрд. У першому кварталі чистий прибуток впав на 71% до $409 млн.