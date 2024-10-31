Китай вдарив санкціями по найбільшому американському виробнику безпілотників. Той постачає дрони для України

Skydio відправила понад 1000 безпілотників в Україну для збору розвідданих, вони також використовувалися для документування воєнних злочинів Росії.

Найбільший виробник безпілотників у США та постачальник ЗСУ Skydio зіткнувся з кризою в ланцюжку постачань, після того як Пекін ввів санкції проти компанії, включаючи заборону китайським компаніям постачати їй критично важливі компоненти, пише Financial Times . Виробник дронів звернувся за допомогою до адміністрації Джо Байдена.

Ключові факти

За словами джерел, Skydio поспішає знайти альтернативних постачальників після рішення Пекіна, який також блокує постачання акумуляторів.

Генеральний директор компанії Адам Брай минулого тижня зустрівся із заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом та провів переговори з високопосадовцями в Білому домі.

«Якщо колись і були якісь сумніви, то ця дія ясно показує, що китайський уряд використовуватиме ланцюжки поставок як зброю для просування своїх інтересів на шкоду нашим», – написав Брай у записці для клієнтів, отриманої FТ.

За його словами, Китай намагається усунути провідну американську компанію з виробництва безпілотників та посилити залежність світу від китайських постачальників дронів.

Одне з джерел, знайоме із ситуацією, повідомило, що китайська влада відвідала постачальників Skydio, включаючи Dongguan Poweramp – дочірню компанію японської TDK, яка виробляє акумулятори для дронів, і наказала їм розірвати відносини.

Skydio повідомила своїм клієнтам, що через дії Китаю скорочує кількість акумуляторів, що постачаються з дронами, і не очікує появи нових постачальників до весни. Skydio веде переговори з компаніями в Азії, зокрема на Тайвані. Одна людина, знайома із ситуацією, сказала, що американські чиновники звʼязалися з азійськими союзниками, щоб обговорити способи допомоги компанії.

Контекст

Криза Skydio наголошує на ризиках, з якими стикаються американські компанії, що залежать від Китаю. Санкції Китаю, введені 11 жовтня, вдарили по кількох американських групах, включаючи Skydio, у відповідь на схвалення Вашингтоном продажу ударних безпілотників Тайваню.

Skydio заявила, що її остання модель X10 стала першим американським безпілотником, який пройшов українські випробування на радіоелектронну боротьбу (їх важко заглушити), і Київ запросив тисячі таких безпілотників.

Дії Китаю відбулися за розглядом Конгресом США законопроєкту, який забороняє американцям управляти безпілотниками, що виробляються DJI – компанією, що базується в Шеньчжені, яка домінує на світовому ринку комерційних безпілотників.

За останні роки Пекін ввів санкції проти кількох американських оборонних компаній, включаючи Lockheed Martin, Raytheon, Boeing та Anduril Industries, яка виробляє частину ударних безпілотників, що відправляють на Тайвань.