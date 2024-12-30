Путін зірвав угоду між AB InBev та Anadolu Efes. Активи великого виробника пива перейшли в управління російської компанії

Російський президент Володимир Путін підписав указ про передання активів пивоварної компанії AB InBev Efes BV у тимчасове управління «ГК Вместе». Про це стало відомо з документу опублікованому на офіційному російському порталі правової інформації 30 грудня. Таким чином він завадив AB InBev продати частку в російській AB InBev Efes.

Деталі

Документ передбачає передачу активів пивоварної компанії АВ Inbev Efes BV у тимчасове управління. 15,8 млрд звичайних і 92 900 привілейованих акцій компанії отримає «ГК Вместе».

AB InBev Efes залишалася останнім із трьох найбільших виробників пива в Росії, яке контролювалося західними компаніями.

У Росії компанія полодіє 11 заводами та солодовими комплексами, виробляючи бренди, такі як Bud, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, Hoegaarden, Beck’s, Löwenbräu та інші.

Контекст

AB InBev Efes була утворена 30 березня 2018-го після злиття бізнесів бельгійської AB InBev і турецької Anadolu Efes на території РФ.

Навесні 2022 року AB InBev оголосила, що хоче вийти з російського бізнесу і продати свою частку. У грудні 2023 року стало відомо, що покупцем стане партнер по спільному підприємству – компанія Anadolu Efes. Після цього почався процес оформлення угоди, проте в серпні 2024 року російська урядова комісія відмовилася схвалити її проведення.

Того ж місяця в Москві було зареєстровано «ГК Разом», яка отримала ці активи, пише The Bell. Її гендиректором і єдиним засновником у базі СПАРК значиться Микола Тюрников, компанія займається розробкою ПЗ і консультаційними послугами з питань фінансового посередництва.

У жовтні повідомлялося, що Anadolu Efes погодила нові умови угоди з AB InBev щодо активів у Росії. Передбачалося, що Anadolu Efes придбає частку AB InBev у російському бізнесі, а AB InBev придбає частку Anadolu Efes в українському бізнесі

В Україні група має три великі броварні: у Чернігові, Харкові та Миколаєві та володіє портфелем глобальних брендів (Bud, Corona Extra, Stella Artois), міжнародних (Hoegaarden, Leffe, Beck’s, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Velkopopovický Kozel) та локальних торгових марок («Чернігівське», «Рогань», «Янтар»).

Виторг ПрАТ «АБІнБев Ефес Україна» у 2023 році становив 4,7 млрд грн, у першому півріччі 2024-го – 2,6 млрд грн (зростання на 16%). В Україні група працевлаштовує близько 1200 осіб.