Власники пивоварної AB InBev Efes розділять активи. Турки отримають бізнес у РФ, бельгійці – в Україні

Турецька Anadolu Efes погодила нові умови угоди з бельгійською Anheuser-Busch InBev (AB InBev) щодо активів у Росії. Anadolu Efes придбає частку AB InBev у російському бізнесі, а AB InBev придбає частку Anadolu Efes в українському бізнесі, йдеться у пресрелізі від 23 жовтня. В Україні група має три великі броварні: у Чернігові, Харкові та Миколаєві.

Деталі

Завершення угоди, яка допоможе бельгійській компанії вийти з ринку РФ, залежить від певних умов і дозволів регулюючих органів, повідомила компанія, не розкривши подробиць.

Якщо угода відбудеться, всі акції AB InBev Efes Russia будуть переведені дочірній компанії Anadolu Efes з офісом у Туреччині.

будуть переведені дочірній компанії Anadolu Efes з офісом у Туреччині. У процесі схвалення угоди AB InBev Efes B.V. продовжить роботу у звичайному режимі, зазначається у повідомленні.

Контекст

AB InBev Efes – останнє з трьох найбільших у РФ пивоварних підприємств, яке контролюють зарубіжні компанії.

AB InBev намагалася залишити ринок РФ, продавши Anadolu Efes свою частку у їхньому спільному російському бізнесі. Підготовка до продажу розпочалась у грудні 2023 року, але влада Росії влітку 2024 року її заблокувала.

AB InBev Efes була утворена 30 березня 2018 року після злиття бізнесів AB InBev і Anadolu Efes на території РФ. Їй належать 11 заводів і три солодових комплекси в Росії.

В Україні група має три великі броварні: у Чернігові, Харкові та Миколаєві. Виторг ПрАТ «АБІнБев Ефес Україна» у 2023 році становив 4,7 млрд грн, у першому півріччі 2024-го – 2,6 млрд грн (зростання на 16%). В Україні група працевлаштовує близько 1200 осіб.