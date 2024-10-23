Власники пивоварної AB InBev Efes розділять активи. Турки отримають бізнес у РФ, бельгійці – в Україні

Турецька Anadolu Efes погодила нові умови угоди з бельгійською Anheuser-Busch InBev (AB InBev) щодо активів у Росії. Anadolu Efes придбає частку AB InBev у російському бізнесі, а AB InBev придбає частку Anadolu Efes в українському бізнесі, йдеться у пресрелізі від 23 жовтня. В Україні група має три великі броварні: у Чернігові, Харкові та Миколаєві.
Деталі
- Завершення угоди, яка допоможе бельгійській компанії вийти з ринку РФ, залежить від певних умов і дозволів регулюючих органів, повідомила компанія, не розкривши подробиць.
- Якщо угода відбудеться, всі акції AB InBev Efes Russia будуть переведені дочірній компанії Anadolu Efes з офісом у Туреччині.
- У процесі схвалення угоди AB InBev Efes B.V. продовжить роботу у звичайному режимі, зазначається у повідомленні.
Контекст
AB InBev Efes – останнє з трьох найбільших у РФ пивоварних підприємств, яке контролюють зарубіжні компанії.
AB InBev намагалася залишити ринок РФ, продавши Anadolu Efes свою частку у їхньому спільному російському бізнесі. Підготовка до продажу розпочалась у грудні 2023 року, але влада Росії влітку 2024 року її заблокувала.
AB InBev Efes була утворена 30 березня 2018 року після злиття бізнесів AB InBev і Anadolu Efes на території РФ. Їй належать 11 заводів і три солодових комплекси в Росії.
В Україні група має три великі броварні: у Чернігові, Харкові та Миколаєві. Виторг ПрАТ «АБІнБев Ефес Україна» у 2023 році становив 4,7 млрд грн, у першому півріччі 2024-го – 2,6 млрд грн (зростання на 16%). В Україні група працевлаштовує близько 1200 осіб.
AB InBev Efes
У 1987 році великі бельгійські броварні Artois та Piedboeuf поєдналися у Interbrew. Саме Interbrew зайшла на український ринок у 1996 році, придбавши пивкомбінат «Десна» у Чернігові.
У 1999-2000 роках до складу групи додалися миколаївський пивзавод «Янтар» та харківський пивзавод «Рогань».
У 2004 році відбулося обʼєднання Interbrew та бразильської AmBev, в результаті чого було створено холдинг InBev.
У 2008 році було придбано американську Anheuser-Busch, після чого холдинг отримав сучасну назву AB InBev.
У 2015 році холдинг придбав південноафриканського конкурента SABMiller, результатом чого і стало партнерство AB InBev та Anadolu Efes, яка у 2012 році обміняла у SABMiller 24% своїх акцій на пивзавод «Сармат» у Донецьку.
У 2018 році була утворена група AB InBev Efes після злиття бізнесів AB InBev і Anadolu Efes на території РФ.
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