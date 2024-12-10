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П’ятірка українських банків із найбільшою кількістю айтівців. Хто серед лідерів

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

2 хв читання

Державний ПриватБанк очолив список українських банків за найбільшою кількістю фахівців у ІТ-відділах. За цим критерієм він випереджає Райффайзен Банк, що на другому місці, практично удвічі. Про це йдеться у рейтингу DOU.

Фінансовий сектор є однією з найбільш прогресивних галузей у цифровізації серед українських компаній і виділяє на неї до 20% річного доходу, свідчить дослідження KPMG в Україні та рейтинг Forbes Ukraine.

Ключові факти

  • Рейтинг українських банків за кількістю ІТ-спеціалістів від профільного ІТ-ресурсу DOU очолив державний ПриватБанк, який має понад 1700 працівників в ІТ-підрозділах, з них майже всі – технічні спеціалісти. Окрім них, DOU також врахував топменеджерів, маркетинг-спеціалістів, HR, юристів та інших.
  • На другому місці розташувався Райффайзен Банк із майже 1000 айтівців, за ним йде ПУМБ, який має 770 ІТ-фахівців. Четверте місце зайняв Ощадбанк з 550 айтівцями, а пʼяте – Sense Bank з майже 450 ІТ-спеціалістами, свідчать дані DOU.
  • Загалом у банках, представлених у рейтингу, працює понад 73 500 фахівців, з яких в IT-відділах – майже 8500. Кількість технічних спеціалістів у фінансових установах становить понад 6200 осіб, за даними ресурсу.
  • ІТ-підрозділи банків займаються розробкою та модернізацією систем, мобільних застосунків і онлайн-платформ. Вони відповідають за інфраструктуру, безпеку, підтримку серверів і баз даних, а також кіберзахист. Крім того, важливим напрямом є впровадження інновацій, автоматизація процесів і покращення клієнтського досвіду, пише DOU.

Контекст

За останній рік кількість працівників в IT-відділах більшості банків залишилася стабільною, за винятком ПУМБ, який збільшив команду на 100 осіб, зокрема в напрямах DevSecOps і Core Banking. Ощадбанк, після переведення частини функцій на аутсорс під час початку війни, зменшив кількість працівників і цього року планує скоротити ще декілька позицій. Наразі банк має близько 20 відкритих вакансій, зокрема для менеджерів проєктів і тестувальників.

ПриватБанк має близько 900 відкритих вакансій, 150 з яких – у IT-відділі. Проблеми з набором спеціалістів, за даними видання, пов’язані з відпливом кадрів за кордон і питаннями бронювання. Банки можуть бронювати до 50% своїх працівників, зокрема тих, хто працює у критичних для фінансового сектору сферах. В OTP Bank деякі фахівці не можуть бути офіційно працевлаштовані через невідповідність військовим обліковим даним, пише DOU. Банк наразі має 20 відкритих вакансій за різними напрямами, зокрема для бізнес-аналітиків, тестувальників і розробників.

Більшість банків мають офіси в Києві, а також у великих обласних центрах України, таких як Львів, Дніпро, Одеса, Харків та Чернігів. Проте багато фахівців, за даними DOU, працюють віддалено. В ПУМБ більшість технічних спеціалістів працюють з дому, а фізична присутність потрібна лише для спеціалістів команди підтримки робочих місць, які налаштовують техніку та банкомати. ПриватБанк також наразі працює віддалено, але в 2025-му планує перейти на гібридний формат.

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