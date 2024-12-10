Пятерка украинских банков с наибольшим количеством айтишников. Кто среди лидеров

Финансовый сектор является одной из наиболее прогрессивных отраслей цифровизации среди украинских компаний и выделяет на нее до 20% годового дохода , свидетельствует исследование KPMG в Украине и рейтинг Forbes Ukraine.

Государственный ПриватБанк возглавил список украинских банков по наибольшему количеству специалистов в ІТ-отделах. По этому критерию он опережает Райффайзен Банк, который на втором месте, практически вдвое. Об этом говорится в рейтинге DOU.

Ключевые факты

Рейтинг украинских банков по количеству ІТ-специалистов от профильного ІТ-ресурса DOU возглавил государственный ПриватБанк, у которого более 1700 работников в ІТ-подразделениях, из них почти все – технические специалисты. Кроме них, DOU также учел топ-менеджеров, маркетинг-специалистов, HR, юристов и других.

На втором месте расположился Райффайзен Банк с почти 1000 айтишников, за ним следует ПУМБ, у которого 770 ІТ-специалистов. Четвертое место занял Ощадбанк с 550 айтишниками, а пятое – Sense Bank с почти 450 ІТ-специалистами, свидетельствуют данные DOU.

В общей сложности в банках, представленных в рейтинге, работает более 73 500 специалистов, из которых в IT-отделах – почти 8500. Количество технических специалистов в финансовых учреждениях составляет более 6200 человек, по данным ресурса.

ІТ-подразделения банков занимаются разработкой и модернизацией систем, мобильных приложений и онлайн-платформ. Они отвечают за инфраструктуру, безопасность, поддержку серверов и баз данных, а также киберзащиту. Кроме того, важным направлением является внедрение инноваций, автоматизация процессов и улучшение клиентского опыта, пишет DOU.

Контекст

За последний год количество работников в IT-отделах большинства банков осталось стабильным, за исключением ПУМБ, который увеличил команду на 100 человек, в том числе в направлениях DevSecOps и Core Banking. Ощадбанк, после перевода части функций на аутсорс во время начала войны, уменьшил количество работников и в этом году планирует сократить еще несколько позиций. В настоящее время в банке около 20 открытых вакансий, в том числе для менеджеров проектов и тестировщиков.

В ПриватБанке около 900 открытых вакансий, 150 из которых – в отделе IT. Проблемы с набором специалистов, по данным издания, связаны с оттоком кадров за границу и вопросами бронирования. Банки могут бронировать до 50% своих работников, в том числе работающих в критических для финансового сектора сферах. В OTP Bank некоторые специалисты не могут быть официально трудоустроены из-за несоответствия военным учетным данным, пишет DOU. В банке 20 открытых вакансий по разным направлениям, в частности для бизнес-аналитиков, тестировщиков и разработчиков.

У большинства банков есть офисы в Киеве, а также в крупных областных центрах Украины, таких как Львов, Днепр, Одесса, Харьков и Чернигов. Однако многие специалисты, по данным DOU, работают удаленно. В ПУМБ большинство технических специалистов работают из дома, а физическое присутствие нужно только для специалистов команды поддержки рабочих мест, которые настраивают технику и банкоматы. ПриватБанк также работает удаленно, но в 2025-м планирует перейти на гибридный формат.