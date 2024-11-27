Кількість айтівців в Україні та їхній медіанний дохід зменшилися майже на 2% – IT Research Ukraine

ІТ-сектор – найбільший експортер послуг в Україні: від загального обсягу послуг комп’ютерні послуги складають 38%. Та посідає друге місце в загальній структурі українського експорту, після експорту продовольчих товарів.

На кінець листопада 2024 року українська ІТ-індустрія налічує 302 000 спеціалістів. Це на 1,6% менше, а ніж у 2023 році. Про це йдеться у досліджені IT Research Ukraine від Львівського ІТ Кластера.

Ключові факти

Наразі в Україні 2118 активних верифікованих ІТ-компаній, за даними Львівського ІТ Кластера. З них сервісних – половина, а саме 47% – аутсорсингові та 3% аутстафінгові. Ще 31% компаній – продуктові, решта мають змішану бізнес-модель, свідчать дані дослідження.

Кількість айтівців у 2024 році зменшилася – на 1,6%, йдеться у звіті. Нині українська ІТ-індустрія налічує 302 000 спеціалістів. З них 238 000 живуть і працюють в Україні.

Зменшилася й кількість українських фахівців за кордоном – на 3%, порівняно з 2023 роком. Нині їх чисельність сягає 62 000-64 000, на противагу 65 000 минулого року.

Медіана доходу технічного фахівця в Україні, за даними IT Research Ukraine 2024, зменшилася на 1,7% порівняно з 2023 роком і становить $2590.

З 51% СЕО, що планують розширити свої представництва, більш ніж третина хоче зробити це в іншій країні, йдеться в досліджені. Найпопулярніший вибір нової локації – Польща. Крім того, 6% СЕО планують закрити офіс в Україні.

Контекст

Оскільки майже 93% українських ІТ-компаній працюють на зовнішній ринок, галузь опинилась у складній конкуренції з іншими світовими технохабами, говорив Forbes Ukraine CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський у липні 2024 року.

58% компаній мали випадки розірвання контрактів із початком повномасштабного вторгнення, йшлося в дослідженні IT Research Ukraine станом на 2023 рік. Із них ще 24% втратили через це понад 41% доходу.

Заснований у 2011-му Львівський ІТ Кластер починався з трьох сервісних ІТ-компаній – SoftServe, Eleks та N-iX. Протягом наступних двох років спільнота не росла, через що у 2013-му кластеру загрожувала ліквідація. Тоді ж на посаду CEO прийшов Степан Веселовський. «Я розумів, що Кластер потрібно будувати як сервісну організацію», – говорив Веселовський у коментарі AIN у 2021-му.

Зараз Львівський ІТ Кластер об’єднує понад 300 компаній, серед яких EPAM Systems, SoftServe, Genesis, GlobalLogic та понад 100 000 ІТ-фахівців. «Ми побудували механізм, який здатний реалізовувати проєкти від запуску навчальних програм до створення концепцій інфраструктури вартістю понад €200 млн», – говорив Веселовський AIN.