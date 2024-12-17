Верховная Рада продлила налоговые и таможенные льготы на 2025 год

Верховная Рада продлила действие налоговых и таможенных льгот, в частности на ввоз дронов и их составляющих. Об этом сообщили народные депутаты – глава профильного комитета Даниил Гетманцев и заместитель главы Ярослав Железняк. Изменения также касаются транспортных средств, некоммерческих организаций, работников этих организаций, рынка подержанных авто и игорного бизнеса.

Подробности

За законопроекты №12266 и №12267, которые вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, проголосовали в целом 331 и 335 депутатов соответственно.

В 2025 году будет действовать освобождение от таможенных пошлин для компонентов, импортируемых для производства боеприпасов и снарядов. Продолжаются льготы на ввоз БпЛА, приборов ночного видения, антидроновых ружей и других необходимых элементов. Льготы распространяются и на составляющие для всех беспилотников – наземных, водных и остальных систем, объяснил Гетманцев.

Законопроекты предусматривают отсрочку до 1 января 2027 года перехода на экологический стандарт Евро-6 для транспортных средств, который планировалось ввести в следующем году.

После подписания законопроектов президентом некоммерческие организации смогут оказывать благотворительную помощь военнослужащим и их семьям без риска потерять свой статус. Если волонтеры будут передавать собранные средства благотворительным фондам, к ним не будет применяться налог на доходы физлиц.

Изменения касаются и сотрудников неприбыльных организаций, которые смогут получать дополнительное благо, не превышающее 5% годового дохода, без риска нарушить условия статуса неприбыльности.

Налоговые льготы для национальных фильмов также сохранятся до конца военного положения, поддерживаемого украинским кинематографом.

Законопроект №12266 предлагает дерегулировать рынок подержанных автомобилей (отменить требование оценки) и полностью фискализировать игорный бизнес через использование регистраторов расчетных операций.

Контекст

17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов для финансирования армии. 4 октября комитет рекомендовал принять его во втором чтении, невзирая на вывод Главного юридического управления о неконституционности некоторых положений. 10 октября законопроект был принят в целом, но депутаты решили не повышать военный сбор для физических лиц, ФЛП и военных, оставив ставку на уровне 1,5%.

Несмотря на срочный статус, президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал закон, превышающий конституционно определенный срок почти в три раза. Причины задержки неясны: источники в правительстве и парламенте называют различные факторы, но большинство считает затягивание процесса неожиданным.

С течением времени эффективность законопроекта уменьшилась. Первоначально планировалось, что в бюджет поступит 125 млрд грн в 2024 году и 340 млрд грн в 2025-м, но окончательная версия сократила эти суммы до 23 млрд грн и 140 млрд грн соответственно.

В начале декабря Верховная Рада отсрочила введение военного сбора для ФЛП до 1 января.