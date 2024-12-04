Підвищення податків для ФОП «заднім числом» скасували. Які ще зміни Верховна Рада внесла в «ресурсний» закон

Верховна Рада відтермінувала запровадження військового збору для ФОП до 1 січня. Ця правка міститься в законопроєкті №9319 про оподаткування резидентів «Дія.City» та їхніх спеціалістів, який депутати ухвалили 4 грудня. Про це повідомили народні депутати – голова профільного комітету Данило Гетманцев та заступник голови Ярослав Железняк. Правку до закону внесли, щоб уникнути застосування нових ставок із 1 жовтня 2024 року.

Деталі

Законопроєкт №9319 «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» пропонує адаптувати правовий режим «Дія Сіті» до умов воєнного стану.

Проєкт передбачає уточнення правил для стартапів, що отримали резидентство в «Дія Сіті», вирівнювання прав для гіг-фахівців і військовослужбовців, а також посилення критеріїв для резидентів «Дія Сіті» в період воєнного стану та після його завершення.

Що виправили в «податковому» законі:

скасували оподаткування «заднім числом» (з 1 жовтня);

для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року;

для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій із майном, здійснених у грудні 2024 року);

передбачено надання пільг із військового збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком;

скасування військового збору для е-резидентів;

можливість зарахування сплаченого ФОП військового збору в рахунок мінімального податкового зобовʼязання та інші уточнюючі положення.

Ці зміни будуть застосовуватися з дня набрання чинності «ресурсним» Законом, тобто з 1 грудня 2024 року, зазначив Гетманцев.

Контекст

17 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11416-д, що передбачає підвищення податків для фінансування армії. 4 жовтня комітет рекомендував прийняти його в другому читанні, попри висновок Головного юридичного управління про неконституційність окремих положень. 10 жовтня документ був ухвалений у цілому, але депутати відмовились від підвищення військового збору для фізичних осіб, ФОП та військових, залишивши ставку на рівні 1,5%.

Попри терміновий статус законопроєкту, президент Володимир Зеленський досі не підписав його, що перевищує конституційно визначений термін майже втричі. Причини затримки залишаються незрозумілими: джерела в уряді та парламенті називають різні фактори, однак більшість із них вважає затягування процесу несподіваним.

При цьому ефективність законопроєкту значно зменшилась. Спочатку планувалось, що в бюджет надійде 125 млрд грн у 2024 році та 340 млрд грн у 2025-му, але фінальна версія зменшила ці цифри до 23 млрд грн і 140 млрд грн відповідно.

27 листопада комітет Верховної Ради підтримав скасування норми про підвищення податків для ФОП «заднім числом». 28 листопада міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Рада планує внести зміни до закону, щоб уникнути застосування нових ставок з 1 жовтня 2024 року.