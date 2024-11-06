Республіканці здобувають більшість у Сенаті США

Республіканська партія США здобула більшість у Сенаті – верхній палаті Конгресу, свідчать дані Fox News . Республіканці отримують 51 місце, у демократів наразі 43. Це може полегшити ухвалення законів, які просувають республіканці.

Деталі

Республіканці випереджають демократів й у палаті представників. Вони набирають 176 місць проти 139, за даними Fox News. Для отримання більшості в палаті необхідно 218 місць.

Якщо Дональд Трамп здобуде перемогу на виборах, то з урахуванням контролю над Сенатом це значно полегшить ухвалення законів, які просуває Республіканська партія.

Контекст

До виборів перевагу в сенаті мали демократи (51 місце проти 49), а республіканці контролювали палату представників (220 проти 212), яку очолює представник партії Майк Джонсон.

5 листопада у США пройшли президентські вибори. Станом на написання новини Дональд Трамп перемагає у Пенсильванії, передбачає за результатами підрахунку NBC News. Це «хиткий штат» з найбільшою кількістю голосів виборників – 19. Для остаточної перемоги Трампу лишається перемогти у будь-якому з чотирьох «фіолетових штатів», що залишилися. Все про вибори в США читайте тут: Камала Гарріс чи Дональд Трамп? У США обирають наступного президента: головні події (оновлюється).